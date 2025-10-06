The Swiss voice in the world since 1935
Nueva York, 6 oct (EFE).- El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, mencionó este lunes al cofundador y director del estudio español Domestic Data Streamers, Pau García, por usar las herramientas de inteligencia artificial (IA) para «ayudar a las personas a reconectar con sus recuerdos» durante su conferencia de desarrolladores ‘DevDay’.

«En España, Pau García y los miembros Domestic Data Streamers están ayudando a las personas a reconectar con sus recuerdos al usar ChatGPT, la generación de imágenes y Sora», dijo Altman desde un escenario en San Francisco.

El ejecutivo también mencionó otras ideas pioneras, como el caso de un jubilado japonés de 89 años que aprendió a programar con la ayuda de ChatGPT y ha creado once aplicaciones de iPhone para usuarios mayores.

«Está convirtiendo toda una vida de sabiduría en herramientas que ayudan a otros a vivir de forma más independiente», recalcó Altman.

También habló sobre una herramienta de IA en el Palacio de Versalles, en Francia, que permite a los visitantes «hablar» con el edificio Patrimonio de la Humanidad.

«Crearon una experiencia donde se puede conversar en vivo con el arte y las esculturas»,explicó el ejecutivo de OpenAI.

Altman resaltó que uno de los aspectos más emocionantes de la IA es que cualquiera con una idea puede crear aplicaciones para sí mismo, su familia o su comunidad. EFE

syr/jco/gad

(foto) (video)

