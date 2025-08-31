The Swiss voice in the world since 1935

San Lorenzo empató el clásico con Huracán y Velez se floreó ante Lanús

Buenos Aires, 30 ago (EFE).- San Lorenzo y Huracán no salieron del cero y empataron en una nueva edición del clásico porteño, mientras que Vélez goleó por 3-0 a Lanús, este sábado en la continuidad de la séptima jornada del torneo Clausura argentino.

En el estadio ‘Nuevo Gasómetro’ el derbi entre San Lorenzo y Huracán terminó nivelado sin abrir el marcador, en tanto que Vélez Sarsfield a último turno venció a Lanús para quedar como único líder de la Zona B, con 14 puntos.

Braian Romero, Tomás Galván y Maher Carrizo convirtieron para el triunfo del ‘Fortín’.

Por la Zona A, Central Córdoba venció por 2-0 a Estudiantes para quedar escolta con 13 unidades una detrás de Barracas Central, que el viernes derrotó a domicilio por 1-2 a Newell’s Old Boys.

También este sábado, Independiente Rivadavia se impuso por 2-1 ante Argentinos Juniors, mientras que el partido Sarmiento-Rosario Central fue suspendido en el entretiempo por condiciones climáticas cuando el marcador estaba empatado en cero.

Este domingo se disputarán cinco encuentros con tres grandes atractivos: Aldosivi-Boca Juniors, River Plate-San Martín de San Juan y Racing Club-Unión. EFE

