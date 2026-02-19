Santiago Peña confirma participación en cumbre que presidirá Trump el 7 de marzo en Miami

2 minutos

Asunción, 19 feb (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, confirmó este jueves su participación en la cumbre regional que presidirá su par estadounidense, Donald Trump, el próximo 7 de marzo en Miami.

«Recibí la invitación oficial del presidente Donald Trump para participar, este 7 de marzo, en la Cumbre ‘Escudo de las Américas’, que se celebrará en Miami, Estados Unidos», dijo Peña en su cuenta de la red social X.

En el mismo mensaje, el mandatario suramericano refirió que «Paraguay estará presente en este importante encuentro» que, afirmó, «fortalecerá la cooperación y el trabajo conjunto en favor de la seguridad y la estabilidad de nuestras naciones».

Trump invitó a la cita a los presidentes de Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras y Paraguay, líderes con los que se ha mostrado más afín política y diplomáticamente desde su regreso a la Casa Blanca.

Bajo la Administración Trump, Estados Unidos se convirtió en uno de los mayores aliados ideológicos y comerciales de Paraguay, nación con la que ha firmado diversos acuerdos de cooperación, entre ellos algunos en materia de seguridad.

El encuentro se celebrará en el marco de la reformulación de la Doctrina Monroe -concebida por Washington a principios del siglo XIX para establecer su preponderancia diplomática sobre las Américas-, que se ha convertido en una de las piezas clave de la nueva estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca.

Esta estrategia pasa, entre otras cosas, por eliminar a las organizaciones narcotraficantes con presencia en Latinoamérica y por contrarrestar la creciente influencia de China en toda la región. EFE

