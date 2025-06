Scaloni ratifica una formación con muchos cambios para enfrentar a Chile

3 minutos

Buenos Aires, 4 jun (EFE).- El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, confirmó varias cambios en el once inicial por sanciones y lesiones, para enfrentar este jueves a Chile por la decimoquinta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

«Va a ver muchas bajas, sobre todo en el mediocampo. Lo vamos a decidir en el entrenamiento de pelota parada, pero daremos la oportunidad a chicos que no lo hayan hecho mucho. El resultado es importante, pero no fundamental, buscaremos que sumen experiencia», señaló Scaloni en conferencia de prensa realizada en el Predio Lionel Messi de la localidad bonaerense de Ezeiza.

«Los cambios serán por necesidad y otros para evaluar otros jugadores. Por Lo Celso vino Emiliano Buendía. Si no pasa nada raro, no sumaremos más jugadores. Lautaro va viajar a Chile pero no estará en condiciones de jugar porque ya estaba decidido que no juegue tras la Champions», completó.

Las bajas por sanción son cuatro: el defensa Nicolás Otamendi, y los mediocampistas Enzo Fernández, Leandro Paredes y Nicolás González.

A este panorama hay que sumarle que por lesiones no están Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso y Nicolás Domínguez.

Sobre Chile, rival de este jueves, señaló: «Como juegan siempre los equipos de Ricardo (Gareca). Tuvo buenos partidos y no tuvo suerte. Son partidos chivos, de Eliminatorias y Chile es duro. Nuestra línea de juego no cambiará, habrá momentos de dificultad, pero los afrontaremos como debemos. Los chicos tendrán la chance de demostrar».

«Los jugadores no saldrán relajados. No hay dudas de cómo se defiende esta camiseta. No pensamos en la necesidad del rival ni que estamos clasificados», completó el técnico del vigente campeón del mundo y bicampeón de América.

En relación al capitán Lionel Messi, que tendrá este jueves sus primeros minutos en el 2025 con la casaca albiceleste, refirió: «Estuve hablando con él y estuvimos en contacto el último tiempo. Para el partido no tenemos decidido si va a jugar de arranque. Todavía no hablamos de su nivel físico. Hoy estamos en condiciones de probar otras cosas, pero en principio está para jugar, viene de un buen partido, pero decidiremos».

«Lo que hagan los jugadores en sus clubes en el mercado de pases o si van a cambiar, no nos metemos. Son decisiones personales, familiares, deportivas o económicas. El que cambie, bienvenido sea. Luego evaluamos su rendimiento», añadió sobre el futuro inmediato.

Por último, Scaloni se refirió a Carlo Ancelotti y su debut en la Selección de Brasil: «En principio me parece muy bien. Si no es el mejor, esta en lo mejores del último tiempo. Va a jerarquizar aún más a Brasil, creo que va estar bueno. Si es el puntapié inicial, que sea, pero que no lo hagan contra Argentina. Es el tipo de entrenadores que jerarquiza todo, bienvenido sea. No hay nacionalidades para dirigir una selección».

Este miércoles por la tarde se cumplirá la última práctica en el Predio Lionel Messi y cerca de las 19:30 en vuelo chárter, la plantilla albiceleste emprenderá viaje rumbo a la capital chilena para esperar el compromiso del jueves. EFE

fca/cav

(foto)(video)