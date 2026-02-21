Seúl dice que su acuerdo comercial con EE.UU. sigue intacto tras la anulación de aranceles

Seúl, 21 feb (EFE).- Seúl afirmó este sábado que el acuerdo comercial alcanzado con Washington el pasado noviembre sigue intacto a pesar de la decisión del Tribunal Supremo estadounidense de anular los aranceles impuestos por el presidente de ese país, Donald Trump.

«Aunque el fallo ha aumentado la incertidumbre en torno a las exportaciones a EE.UU., las condiciones generales de exportación aseguradas a través del acuerdo arancelario entre Corea (del Sur) y EE.UU. permanecerán en gran medida intactas», dijo el ministro surcoreano de Comercio, Industria y Energía, Kim Jung-kwan, en un comunicado.

Según la agencia de noticias surcoreana Yonhap, las autoridades del país asiático convocaron una reunión de emergencia para evaluar el impacto de la anulación de los aranceles y tratar de aclarar aspectos clave como la cuestión del reembolso arancelario.

El Ministerio de Industria añadió que elaborará medidas para minimizar el daño a las empresas surcoreanas, antes de señalar que algunos aranceles estadounidenses sobre productos como automóviles o acero fueron impuestos bajo leyes sectoriales y siguen vigentes.

EE.UU. y Corea del Sur alcanzaron el pasado noviembre un acuerdo que contempla una inversión surcoreana de 350.000 millones de dólares y otros pactos a cambio de que EE.UU. rebajase sus autodenominados aranceles «recíprocos» del 25 % al 15 %.

Citando el retraso por parte de Seúl a la hora de implementar el acuerdo, Trump afirmó recientemente que volvería a aumentar los aranceles.

El fallo del Supremo estadounidense del viernes afecta a la tarifa global base del 10 % a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes «recíprocos» a los socios comerciales de la mayor economía del mundo.

La corte determinó que Trump excedió su autoridad al imponer tributos basados en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), bloqueando así la herramienta clave con la que Washington buscaba implementar su agenda económica.

Tras la sentencia del Supremo, Trump anunció un nuevo arancel del 10 % aplicado a todos los países del mundo que entrará en vigor el martes, aunque con excepciones notables para productos estratégicos y esenciales. EFE

