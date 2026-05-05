Seúl urge a investigar explosión en un buque surcoreano en Ormuz que Trump atribuyó a Irán

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Seúl, 5 may (EFE).- Seúl insistió este martes que aún investiga la causa de la explosión y el incendio registrados en un buque operado por una naviera surcoreana dentro del estrecho de Ormuz, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que la embarcación fue atacada por Irán.

«Se espera que la causa exacta del accidente se determine durante el proceso de evaluación de los daños tras el remolque del buque», dijo la Cancillería surcoreana, en respuesta a las preguntas de la prensa sobre la postura de la cartera ante los comentarios de Trump.

El Ministerio de Exteriores también dijo que los 24 tripulantes del HMM NAMU, incluidos seis surcoreanos, se encuentran ilesos, y que el incendio, reportado el lunes por la noche, ya fue extinguido.

La naviera HMM, por su parte, dijo que planea remolcar a Dubái la embarcación, identificada como HMM Namu, en un proceso que podría tomar varios días, según el diario The Korea Times.

La oficina presidencial también anunció este martes que se celebró una reunión sobre el incidente presidida por el jefe de Gabinete, Kang Hoon-sik, para evaluar el suceso y discutir medidas de respuesta, aunque no publicó los resultados de manera inmediata.

Aparte de afirmar que la explosión en el buque fue causada por un ataque de Irán en su publicación en Truth Social, Trump dijo que «quizás sea hora» de que Corea del Sur se una a la misión estadounidense para escoltar buques en Ormuz.

Sobre los comentarios del mandario estadounidense, el Ministerio de Defensa surcoreano se limitó a decir que participa activamente en conversaciones internacionales para garantizar la navegación segura por Ormuz y que mantiene una comunicación estrecha con países relevantes, incluido Estados Unidos.

«El Ministerio de Defensa revisará cuidadosamente su postura, considerando de forma integral el derecho internacional, la seguridad de las rutas marítimas internacionales, la alianza entre Corea del Sur y Estados Unidos, la situación de seguridad en la península coreana y los procedimientos legales internos», dijo en un comunicado.

Seúl informó en la víspera de que el HMM NAMU, de bandera panameña, sufrió una explosión seguida de un incendio, cuando estaba fondeado cerca de Emiratos Árabes Unidos.

Según el diario local The Korea Herald, el Ministerio de Océanos indicó que se investiga si la causa fue un ataque o una mina a la deriva, y que la explosión se produjo «en el lado de babor de la sala de máquinas».

Trump ya había pedido en marzo a Corea del Sur y a otros países el envío de buques militares al estrecho de Ormuz, aunque Seúl no realizó ningún despliegue.

Corea del Sur obtiene cerca del 70 % de su petróleo de Oriene Medio, 95 % del cual transita normalmente por Ormuz. EFE

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