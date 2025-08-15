The Swiss voice in the world since 1935

Se agota el jersey con las siglas de URSS que Lavrov vistió en Alaska

Moscú, 15 ago (EFE).- La marca rusa que vende jerseys blancos con el acrónimo de la URSS, como el que vistió el viernes a su llegada a Alaska el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha agotado las existencias de esa prenda, según la televisión rusa.

De acuerdo con el canal REN TV, esta información fue confirmada por varias clientas que no pudieron ya adquirir esa pieza de ropa, que causó furor el viernes tras las imágenes del ministro que se hicieron rápidamente virales.

Mientras, la creadora de la marca, Yekaterina Varlakova, señaló que para ella es «una gran honor y una alegría» que el jefe de la diplomacia rusa luciera el jersey con las siglas CCCP (URSS, en ruso).

A su llegada a la cumbre entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, en Alaska, Lavrov llamó a «no anticiparse a los acontecimientos».

Lavrov, junto con el asesor presidencial Yuri Ushakov, integra la delegación «en formato reducido» que acompaña a Putin en la primera parte de las conversaciones con Trump.EFE

