Se elevan a 75 los portugueses muertos en Venezuela tras los terremotos

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Lisboa, 1 jul (EFE).- El Gobierno de Portugal confirmó este miércoles que el número de ciudadanos portugueses fallecidos por los devastadores terremotos en Venezuela asciende a 75, doce de ellos menores de edad, mientras que otros 66 siguen desaparecidos.

Una fuente del Ministerio de Exteriores luso precisó que de las 75 víctimas mortales, 65 también tenían nacionalidad venezolana.

Los dos seísmos, de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el miércoles de la semana pasada con apenas 39 segundos de diferencia, sacudieron el litoral Caribe de Venezuela y hasta el momento han causado al menos 2.295 muertos y 11.267 heridos, según el último balance de las autoridades venezolanas.

El doble terremoto del miércoles es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo y afectó a Caracas y a otros seis estados del norte del país, siendo La Guaira la región más dañada.

Una primera evaluación experimental rápida realizada por la agencia espacial estadounidense NASA gracias a imágenes satelitales indica que el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada. EFE

lmg/rf