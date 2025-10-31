Se elevan a al menos 31 las personas muertas y 21 las desaparecidos en Haití a por Melissa

Puerto Príncipe, 31 oct (EFE).- Al menos 31 personas muertas, 21 desaparecidas y 20 heridas dejaron las lluvias y riadas provocadas en Haití por el paso del huracán Melissa por el Caribe, según el último informe de la Dirección de Protección Civil (DPC) difundido este viernes.

La mayor cifra de víctimas, al menos 23, entre ellas 10 niños, se registró en Pétit-Goâve, en la entrada sur de Puerto Príncipe, a causa de inundaciones derivadas de las crecidas del río La Digue, y la búsqueda de desaparecidos continúa.

Las autoridades haitianas anunciaron la tarde del jueves, durante una conferencia de prensa conjunta, el levantamiento de la alerta en todo el territorio nacional debido al alejamiento total del huracán Melissa. EFE

