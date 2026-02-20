Se entrega a la Justicia de Paraguay exfutbolista acusado de presunto narcotráfico

2 minutos

Asunción, 20 feb (EFE).- El exfutbolista paraguayo Víctor Hugo Centurión, que fue guardameta en clubes como Olimpia o Deportivo Cali de Colombia, se entregó este viernes a la Justicia de su país tras ser acusado a inicios de semana de presuntamente integrar una red narcotráfico que envió toneladas de cocaína a Brasil, informó el Ministerio Público.

La fiscal del caso, Ingrid Cubilla, dijo a periodistas que Centurión, acusado en el marco de la operación policial Nexus 2, acudió a una sede de la Fiscalía en compañía de un familiar y se puso a disposición de los investigadores, a los que solicitó la asistencia de un defensor tras apuntar que no tiene los recursos financieros para contratar un abogado.

De acuerdo con la investigación, Centurión, que la semana próxima cumplirá 40 años, era uno de los principales articuladores de la organización que operaba trasladando a Brasil los embarques de cocaína que recibía desde Bolivia, Perú y Colombia.

Al respeto, Cubilla indicó que el antiguo deportista era «una suerte de facilitador externo» y usaba la fama que se ganó en el fútbol, donde fue finalista de la edición 2013 de la Copa Libertadores, para tratar de impresionar e influir en las negociaciones de la banda ante los productores de drogas.

El jefe de la División de Inteligencia Antinarcóticos de la Policía Nacional, el comisario Fernando Ruiz Díaz, dijo a EFE el pasado martes que el exjugador «era el que recibía los aviones» que traían la droga hasta Paraguay, supervisaba las pistas de aterrizaje y proveía de la logística necesaria para estos vuelos clandestinos.

Por este caso, las autoridades detuvieron esta semana a cuatro personas, entre ellas Cindy Peralta y Enrique Manuel Cáceres, esposa y hermano, respectivamente, del empresario Dionisio Cáceres, sindicado como uno de los jefes de la banda.

Además, fueron aprehendidos Luis Miguel Molinas Brítez, que fue jugador de futsal del club Cerro Porteño, uno de los más populares del país, y Virgilio Del Valle, un oficial activo de la Fuerza Aérea Paraguaya.

De igual forma, la Policía realizó «requisas administrativas» en dos centros penitenciarios del país, donde, afirman las autoridades, estaban recluidos otros dos presuntos líderes de esta organización.

Los investigadores estiman que este grupo operaba «de manera paralela» a la estructura que lideraba desde Paraguay el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, hoy prófugo de la Justicia.EFE

rgc/lb/nvm