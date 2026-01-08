Se intensifican los operativos para contener los incendios en la Patagonia argentina

Buenos Aires, 8 ene (EFE).- Los incendios forestales continúan activos este jueves en distintos puntos de la Patagonia argentina y mantienen en alerta a las autoridades nacionales y provinciales, que intensificaron los operativos de combate y prevención para frenar el avance del fuego sobre zonas pobladas y áreas de alto valor ambiental.

El Gobierno de Chubut, la provincia con la mayor cantidad de incendios activos, informó este jueves que coordina un amplio operativo que reúne a cerca de 350 personas, entre combatientes y grupos de apoyo, equipamiento variado y medios aéreos, entre ellos un avión hidrante Boeing 737 FireLiner que llegó en la tarde del miércoles a la provincia.

“Sumamos el avión hidrante más grande de Latinoamérica para defender nuestra cordillera”, expresó el miércoles el gobernador Ignacio Torres sobre el avión que tiene la capacidad de transportar hasta 15.000 litros de agua.

En la Comarca Andina y la zona de Puerto Patriada más de 2.000 hectáreas de bosque nativo ya fueron afectadas, en un contexto marcado por condiciones meteorológicas adversas y por focos que, en varios casos, son investigados por la Justicia como presuntamente intencionales.

Según informó la Agencia Federal de Emergencias, continúan activos al menos tres focos de incendios forestales activos en la zona: en Chubut, además del foco en Puerto Patriada (El Hoyo), se mantiene el del Parque Nacional Los Alerces; y en Santa Cruz, el de Túnel Inferior, en el Parque Nacional Los Glaciares.

El incendio en el vertedero municipal de Bariloche, en Río Negro, fue contenido en las últimas horas.

La investigación judicial en Chubut avanza bajo la órbita de la fiscalía de la localidad de Lago Puelo, que trabaja para determinar el origen del incendio.

Según se informó de manera oficial, en el punto inicial del foco se detectaron gases inflamables compatibles con acelerantes, lo que refuerza la hipótesis de un hecho intencional.

De acuerdo con la Agencia Federal de Emergencias, desde principios de diciembre, los incendios forestales ya devastaron más de 4.000 hectáreas de bosques y zonas residenciales en la Patagonia, incluidos sectores de algunos parques nacionales.

El Ministerio de Seguridad Nacional expresó que la Agencia Federal de Emergencias despliega recursos con brigadistas, medios aéreos y terrestres, bomberos voluntarios y fuerzas federales «para contener los incendios y cuidar a la población».

«El 95 % de los incendios son causados por acciones humanas, ya sea por negligencia o de manera deliberada. No es un accidente: es un delito», añadió. EFE

