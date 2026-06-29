Seis muertos en un tiroteo en el norte de Alemania

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Un hombre armado mató el lunes a seis personas en un centro de acogida juvenil en Alemania, en lo que la policía describió como una probable «tragedia familiar».

El tiroteo, el más mortífero en el país en varios años, desencadenó un amplio operativo policial en la ciudad de Stade, en el norte, a unos 50 kilómetros de Hamburgo.

La policía detuvo a dos personas, incluido el presunto autor de los disparos.

Las seis víctimas mortales eran todas adultas. El anterior balance era de cinco muertos, pero un herido falleció en el hospital.

Una séptima persona resultó herida y se encuentra estable, indicó un portavoz de la policía.

«El autor principal, un hombre, y una mujer que iba con él» fueron arrestados, señaló, mientras que otro comunicado policial mencionó a un tercer sospechoso detenido.

El portavoz explicó que los investigadores consideran que «no se trata de un feminicidio, ni tiene un trasfondo político ni de esa índole, sino más bien de una tragedia familiar».

El tiroteo tuvo lugar cerca de una guardería y una escuela primaria, según el concejal Carsten Brokelmann, quien precisó que nadie resultó herido en esos centros.

«Nos alegra que nuestros colaboradores, los niños del jardín de infancia y de la escuela primaria estén bien, y agradezco a los policías por su intervención», declaró en un comunicado.

Alemania ha sufrido varios tiroteos mortales en los últimos años.

En marzo de 2023, un hombre de 35 años, exmiembro de los Testigos de Jehová, mató a seis personas en su antigua comunidad en Hamburgo, con la que mantenía un conflicto, y luego se suicidó.

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