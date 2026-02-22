Seis muertos y tres heridos al chocar una lancha con un muelle en un río de Brasil

(Corrige por error de la fuente informante. Bien: un hombre, cuatro mujeres y un menor fallecidos)

São Paulo, 22 feb (EFE).- Seis personas murieron, entre ellos un menor de 4 años, y otras tres resultaron heridas al chocar la lancha en la que viajaban con un muelle en un río de Brasil, informaron este domingo fuentes oficiales.

El accidente ocurrió cerca de la pasada medianoche en el río Grande, en la línea divisoria entre los estados de São Paulo y Minas Gerais, en el sureste de Brasil, señalaron fuentes del Cuerpo de Bomberos.

La embarcación salió con 15 personas a bordo de un bar flotante y se dirigía a un rancho de la región en medio de la noche, cuando impactó de forma violenta con un muelle fluvial que al parecer no estaba iluminado, según testigos citados por medios locales.

Cuatro mujeres entre 22 y 40 años, el conductor de la lancha -un hombre de 45- y un menor de 4 años fallecieron tras el fuerte impacto.

Todos los cuerpos fueron localizados rápidamente cerca del siniestro, según las autoridades brasileñas.

Otros tres pasajeros fueron trasladados a hospitales de la zona con diversas heridas y el resto salió ileso.

De acuerdo con los bomberos, el piloto de la lancha no tenía licencia para navegar.

En las labores de rescate se movilizaron fuerzas de los estados de São Paulo y Minas Gerais. Los peritos de la Policía intentan esclarecer si las víctimas fallecieron por la colisión o ahogadas en el cauce del río. EFE

