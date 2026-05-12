Senado confirma a Kevin Warsh como gobernador del Fed, previo a votación como presidente

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Washington, 12 may (EFE).- El Senado estadounidense confirmó este martes a Kevin Warsh, candidato nominado por el presidente Donald Trump, como nuevo gobernador de la Reserva Federal (Fed), paso previo a su votación como presidente de la entidad.

Warsh fue elegido hoy para un mandato de 14 años como uno de los siete miembros de la junta de gobernadores por 51 votos a favor y 45 en contra, antes de que su candidatura a presidente del banco central sea sometida a votación, previsiblemente el miércoles.

El economista de 56 años solo necesita una mayoría simple para ser nombrado presidente de la Fed, una meta alcanzable para los republicanos, que tienen 53 de los 100 escaños en el hemiciclo,

Además, el senador demócrata de Pensilvania John Fetterman ha mostrado su intención de apoyar a Warsh, lo que incrementa las posibilidades de que resulte elegido.

Trump nominó en enero a Warsh para el cargo como presidente de la entidad para sustituir a Jerome Powell, actual presidente del banco central, que abandona el cargo el próximo viernes.

La votación final llega después de meses de presión del mandatario sobre Powell para que rebaje los tipos de interés.

Este economista de 74 años abandonará su cargo pero permanecerá como miembro de la junta de gobernadores al menos hasta que la investigación interna que está llevando a cabo la propia Fed a instancias de Trump «concluya de manera definitiva y transparente».

La actual junta de gobernadores -en la que permanece Powell por el momento- y el resto de miembros de la Comisión Federal de Mercado Abierto (FOMC) con derecho a voto no se ha mostrado proclives a abaratar pronto el precio del dinero con la inflación por encima del 3 % y con la guerra contra Irán incrementando los precios de los combustibles. EFE

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