Senador estadounidense Bernie Moreno se reúne con el condenado expresidente Álvaro Uribe

2 minutos

Bogotá, 15 ago (EFE).- El senador estadounidense Bernie Moreno, de visita en Colombia, se reunió el jueves con el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), condenado a doce años de prisión en régimen domiciliario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

La visita fue confirmada por el propio senador, republicano de Ohio, en un mensaje en su cuenta de X en el que señaló: «Ningún presidente en mi vida ha hecho más por Colombia que Álvaro Uribe», acompañado de una fotografía estrechando la mano del exmandatario.

«Fue un honor compartir tiempo con él, compartir lo que hemos aprendido en nuestro viaje hasta ahora e imaginar un futuro brillante para quien podría ser el mayor aliado de Estados Unidos en Sudamérica», agregó Moreno.

Uribe, líder del partido opositor de derecha Centro Democrático, fue condenado el pasado 1 de agosto pero la jueza le concedió el beneficio de pagar la pena en régimen domiciliario, que cumple en su casa de campo en la localidad de Rionegro, cercana a Medellín.

Moreno y el también senador estadounidense Rubén Gallego, demócrata de Arizona, llevan a cabo esta semana una visita a Colombia para conversar con autoridades políticos y empresarios sobre la relación bilateral y la situación del país en vísperas de un año electoral.

Los dos senadores, de origen colombiano, se reunieron ayer en Cartagena de Indias con los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y una representante de Barranquilla, las principales ciudades del país, y con cinco precandidatos presidenciales.

Moreno y Gallego tienen previsto reunirse este viernes en Bogotá con el presidente colombiano Gustavo Petro y participar en una conferencia de prensa del Consejo Atlántico. EFE

joc/alf