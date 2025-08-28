Senador republicano Ted Cruz visita el Canal de Panamá tras crítica a la influencia china

3 minutos

Ciudad de Panamá, 28 ago (EFE).- El senador republicano Ted Cruz visitó este jueves el Canal de Panamá, después de que el pasado enero criticara durante una audiencia en el Senado estadounidense «el control chino sobre infraestructuras del canal», tras reclamar el presidente Donald Trump la devolución de esta vía estratégica para el transporte marítimo mundial.

Cruz, que preside la Comisión de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado de los Estados Unidos, llegó a Panamá procedente de El Salvador, como parte de un gira regional que incluye también México.

La embajada de Estados Unidos en Panamá había adelantado, a través de un comunicado, que Cruz se reuniría con el administrador del Canal interoceánico, Ricaurte Vásquez; con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y con el titular de Seguridad Pública, Frank Ábrego.

Con ellos conversaría «sobre los esfuerzos conjuntos entre Estados Unidos y Panamá para proteger el Canal, atraer más inversión estadounidense a Panamá y promover la ciberseguridad y la infraestructura crítica», anotó.

Más tarde, tras la visita del senador al Canal de Panamá, la administración de la vía precisó en un comunicado que durante ese recorrido «Cruz mostró particular interés en los temas de seguridad y operación del Canal, y tuvo la oportunidad de presenciar el tránsito simultáneo de dos buques: un portavehículos y un portacontenedores».

El administrador del Canal, que acompañó a Cruz durante la visita, «destacó especialmente la importancia de las relaciones que el Canal mantiene con los principales puertos del estado de Texas -al que representa el senador-, los cuales reciben y despachan anualmente bienes y mercancías a través de la vía interoceánica hacia diversos destinos en el mundo».

La supuesta influencia china

Sin declaraciones por el momento a los medios de comunicación o en sus redes sociales sobre la visita, Cruz había arremetido el pasado enero contra China por su supuesta influencia sobre el Canal de Panamá, en uno de los momentos más tensos entre la Administración estadounidense y la panameña, con Trump prometiendo «recuperar» la vía interoceánica, un reclamo que ha rebajado durante los últimos meses.

EE.UU. construyó y operó el Canal por más de 80 años, hasta su traspaso a Panamá hace 25 años, tal como lo establecieron los Tratados Torrijos-Carter de 1977. La vía se rige por el Tratado de Neutralidad.

Cruz había afirmado entonces durante la audiencia en el Senado que el Canal de Panamá es vital para la seguridad nacional de Estados Unidos y que Trump acertadamente había vuelto a poner en primera línea la importancia de esta vía, asegurando que «el control chino sobre infraestructuras del canal y las exorbitantes tarifas de paso son una violación de la neutralidad del tratado».

«El presidente Trump está argumentando que ahora mismo el tratado (Torrijos-Carter) está siendo violado», indicó Cruz en la apertura de esta audiencia en la que intentó mostrar pruebas de este incumplimiento de unos acuerdos de traspaso de la gestión del canal firmados en 1977 por el presidente de Panamá Omar Torrijos y el estadounidense Jimmy Carter.

Panamá ha negado que China u otro país interfiera en la administración del Canal, que tiene a Estados Unidos como su principal usuario, y ha aclarado que no está en discusión la soberanía sobre la vía, que «es y seguirá siendo panameña», en palabras del presidente panameño, José Raúl Mulino. EFE

