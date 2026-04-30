Serbia, a la cola de Europa en libertad de prensa junto a Rusia y Bielorrusia

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Zagreb, 30 abr (EFE).- Serbia lidera el deterioro de la libertad de prensa en los Balcanes al caer al puesto 104 de la clasificación de Reporteros Sin Fronteras (RSF), solo por delante de Rusia y Bielorrusia en Europa en medio de un aumento de ataques a periodistas bajo el gobierno de Aleksandar Vucic.

Serbia, que aspira a entrar en la Unión Europea (UE), ha caído del puesto 96 al 104, el peor de Europa a excepción de Bielorrusia (165) y Rusia (172), dos países con regímenes autoritarios, según la clasificación de 2026 elaborada por RSF y difundida este jueves.

«Serbia se está alejando cada vez más de Europa y en términos de libertad de prensa, encabeza el declive. El contexto político en Serbia también es el peor de la zona UE-Balcanes», declaró el director de RSF para esta región, Pavol Salaj, al portal de noticias serbio ‘Cenzolovka’.

Salaj acusó al presidente, el populista Aleksandar Vucic y su gobierno, de haber «incumplido las promesas de mejorar la libertad de prensa hechas a los ciudadanos y a la Unión Europea, a la que Serbia oficialmente todavía quiere unirse».

Explicó que «Vucic ha llevado las medidas depredadoras contra la libertad de prensa a una perfección perversa».

Según el informe de RSF, en Serbia se registró en 2025 un número récord de ataques físicos contra periodistas, al menos 100, que por regla general quedan impunes y muchas veces son perpetrados por agentes de policía.

Entre los demás países balcánicos, los peores puestos los ocupan Bosnia-Herzegovina (90), Kosovo (84) y Albania (83), de un total de 180 países.

En los Balcanes se registra un declive general, con la excepción de Kosovo, que ha mejorado.EFE

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