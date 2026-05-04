Serie previa con motivo de las elecciones municipales y regionales en R.Unido

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Madrid, 4 may (EFE).- Con motivo de las elecciones municipales y regionales que se celebran en el Reino Unido el próximo 7 de mayo, en las que se prevé una debacle de los laboristas pero también de los conservadores, la Agencia EFE publicará este martes una serie previa con la guía R.UNIDO ELECCIONES.

R.UNIDO ELECCIONES LABORISTAS

Londres – El Gobierno laborista de Keir Starmer aún no ha cumplido dos años en el poder y se enfrenta en los comicios municipales a una debacle que los sondeos dan por segura, criticado a derecha e izquierda por su tibieza y sus cambios de rumbo.

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R.UNIDO ELECCIONES BIPARTIDISMO

Londres – Los dos partidos tradicionales británicos, que se han repartido el poder ininterrumpidamente en la era contemporánea, ven amenazado su estatus por el ascenso de fuerzas populistas por su derecha (Reform UK) y por su izquierda (Partido Verde).

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R.UNIDO ELECCIONES ESCOCIA

Glasgow (R.Unido)- El independentismo escocés vuelve a acariciar el sueño del referéndum aprovechando su casi segura victoria ante el descrédito del laborismo escocés, dominante durante décadas.

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EFE