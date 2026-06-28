Serie previa con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos

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Madrid, 28 jun (EFE).- Con motivo del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, que se cumple el próximo sábado, la Agencia EFE enviará desde este lunes una serie previa con la guía EEUU INDEPENDENCIA.

Calendario de publicación

Lunes 29

EEUU INDEPENDENCIA

Filadelfia (EE.UU.) – El Salón de la Independencia donde las Trece Colonias declararon su ruptura con el poderoso imperio británico refleja la reverencia con que Filadelfia, cuna de la Revolución estadounidense, custodia sus sitios históricos como altares cívicos cuya carga simbólica se multiplica a 250 años de la fundación del país.

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Toronto (Canadá) – Con el triunfo de la revolución en 1776, hasta 50.000 fieles a la corona británica, que hoy serían considerados refugiados políticos y entre los que había muchos esclavos africanos, huyeron a las colonias del extremo septentrional del continente dando lugar a lo que hoy es Canadá.

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Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha convertido las celebraciones del 250 aniversario de la independencia del país en una exaltación de su propia figura mediante la organización de varios mítines, la inclusión de su rostro en pasaportes y monedas conmemorativas, y la vinculación explícita del aniversario con su propio cumpleaños.

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Martes 30

EEUU INDEPENDENCIA

Washington/Nueva York- Estados Unidos conmemora su nacimiento entre actos históricos y reflexiones sobre cómo la promesa de “vida, libertad y búsqueda de la felicidad”, que inspiró la fundación del país, sigue siendo objeto de debate en una sociedad que polemiza el alcance de los derechos civiles, la igualdad de oportunidades y la libertad de prensa.

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Miami (EE.UU.) – A 250 años de la independencia de EE.UU., las políticas migratorias del presidente Donald Trump han puesto a prueba los ideales de libertad, igualdad de oportunidades y movilidad social que el país celebra, alejando del sueño americano a los hispanos, que representan cerca de una quinta parte de su población y una economía de casi cuatro mil millones de dólares, que por sí sola sería la cuarta más grande del mundo.

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Washington/Nueva York – El nacimiento de Estados Unidos, que inspiró la Revolución Francesa y las emancipaciones de Latinoamérica, sentó las bases de un nuevo imperio que dominó el mundo y que llega a su 250 aniversario intentando mantenerse como la potencia que fue, frente a la emergente China.

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Miércoles 1

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Lusiana (EE.UU.) – Las casi dos mil familias de las Islas Canarias que se asentaron en el delta del Mississippi entre 1778 y 1783, convocadas por la Corona española, para poblar Louisiana, lucharon contra los británicos en la guerra de la revolución para asegurar la costa del Golfo, que más tarde se incorporó a Estados Unidos. Un legado español que se conversa incluso en el dialecto isleño de algunos ancianos.

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San Agustín (EE.UU.) – La presencia hispana en Estados Unidos es muy anterior a la Independencia de 1776. España fundó San Agustín (Florida) en 1565, y Santa Fe (Nuevo México) en 1610 -la capital estatal más antigua del país-, ambas surgidas incluso antes que los históricos asentamientos ingleses de Jamestown (Virginia, 1607) y Plymouth (Massachusetts, 1620).

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