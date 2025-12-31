Serie Río de la Plata 2026: Equipos de seis países y 22 juegos de pretemporada en Uruguay

2 minutos

Montevideo, 30 dic (EFE).- La Serie Río de la Plata tendrá durante el mes de enero 22 encuentros de pretemporada, con equipos de seis países que se enfrentarán en diferentes estadios de Uruguay.

El mencionado certamen presentó este martes el calendario con los partidos que disputarán desde entre el 10 y el 26 de enero siete clubes de Argentina, tres de Chile, uno de Perú, dos de Colombia, dos de Paraguay y once de Uruguay.

En esa oportunidad participarán los argentinos River Plate, Atlético Tucumán, Independiente, Huracán, San Lorenzo, Unión de Santa Fe y Colón, así como también los paraguayos Olimpia y Cerro Porteño.

Además, estarán los chilenos Colo Colo, Universidad de Concepción y Deportes Concepción, el peruano Alianza Lima y los colombianos Cucutá Deportivo y Millonarios.

En tanto, los conjuntos locales serán Nacional, Peñarol, Progreso, Cerro Largo, Montevideo Wanderers, Defensor Sporting, Juventud, Racing, Miramar Misiones, Paysandú y Montevideo City Torque.

Algunos de los encuentros más destacados serán Independiente-Alianza Lima, Huracán-Cerro Porteño, San Lorenzo-Cucutá Deportivo, Olimpia-Colo Colo, San Lorenzo-Cerro Porteño, Colo Colo-Alianza Lima, Nacional-Deportes Concepción, River Plate-Millonarios y Peñarol-River Plate.

Este año, en paralelo a la Serie Río de la Plata se disputará la Serie Colombia, en la que se jugarán cinco partidos en estadios de ese país y Uruguay.

Los encuentros de esta serán Independiente Santa Fe-Táchira Deportivo, Deportivo Cali-Once Caldas, América de Cali-Once Caldas, Millonarios-Independiente y Cúcuta Deportivo-Huracán.

El primero se jugará en Bogotá, el segundo y el tercero se disputarán en Cali y los dos últimos en Montevideo.

– Encuentros de la Serie Río de la Plata 2026:

10.01: Independiente-Alianza Lima.

11.01: River Plate-Millonarios

12.01: Cerro Largo-Atlético Tucumán.

13.01: Huracán-Cerro Porteño.

14.01: Unión-Alianza Lima y San Lorenzo-Cúcuta Deportivo.

15.01: Progreso-Atlético Tucumán y Olimpia-Colo Colo.

16.01: Montevideo Wanderers-Independiente.

17.01: Defensor Sporting-Unión, San Lorenzo-Cerro Porteño y Peñarol-River Plate.

18.01: Juventud-Olimpia y Colo Colo-Alianza Lima.

19.01: Racing-Universidad de Concepción.

20.01: Nacional-Deportes Concepción y Miramar Misiones-Colón.

21.01: Peñarol-Colo Colo.

22.01: Montevideo Wanderers-Universidad de Concepción.

23.01: Paysandú-Colón y Montevideo City-Deportes Concepción.

26.01: Paysandú-Miramar Misiones. EFE

