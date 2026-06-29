Seychelles celebra el 50 aniversario de su independencia del Reino Unido

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Nairobi, 29 jun (EFE).- Seychelles conmemora este lunes el cincuenta aniversario de su independencia del Reino Unido, el 29 de junio de 1976, una fecha que el país celebró con una solemne ceremonia a la que asistió como invitado de honor el primer ministro de la India, Narendra Modi, entre otros mandatarios.

«Hace cincuenta años, Seychelles ocupó el lugar que le correspondía entre la comunidad de naciones como una república soberana e independiente y, desde entonces, hemos mantenido nuestro compromiso con la amistad, el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación internacional», afirmó durante la celebración el presidente seychellense, Patrick Herminie, según reportan este lunes medios locales.

La ceremonia tuvo lugar este domingo en el Estadio de la Unidad en la capital, Victoria, e incluyó un desfile militar y actos culturales -como bailes tradicionales y actuaciones musicales- a los que acudieron miles de personas, bajo el lema «Nuestro pueblo, nuestra identidad, nuestro destino».

«Hace cincuenta años, una generación de seychellenses asumió la inmensa responsabilidad de construir una nueva nación. No heredaron un país completamente construido, sino la oportunidad de crear uno», declaró Herminie en su discurso.

«El mayor regalo que podemos ofrecer a la próxima generación no es solamente la prosperidad, es la unidad. Es la estabilidad. Es un país que confía en sí mismo para avanzar como un solo pueblo y un solo destino», añadió.

Además del primer ministro indio, acudieron también a la ceremonia el primer ministro de Mauricio, Navinchandra Ramgoolam; el ministro chino de Transporte, Liu Wei, y el vicejefe de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia rusa, Maxim Oreshkin.

Al margen de los actos conmemorativos por el Jubileo de oro y coincidiendo también con el cincuentenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Seychelles y la India, Herminie y Modi mantuvieron una reunión bilateral en la que abordaron cuestiones como la seguridad marítima, la economía azul, la transición energética, la cooperación sanitaria y la lucha contra el crimen transnacional.

Además, supervisaron la firma de nueve acuerdos de cooperación y el presidente seychellense impuso al primer ministro indio la distinción presidencial especial «Guardián del Horizonte Azul», en reconocimiento a su compromiso con la protección de los océanos, la acción climática y el desarrollo de los pequeños Estados insulares.

La celebración coincidió también con nuevos gestos de apoyo internacional hacia Seychelles.

En un comunicado, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, felicitó al país insular por el aniversario y señaló que Washington valora su alianza con Seychelles para «fortalecer la seguridad marítima en el oeste del océano Índico» y el compromiso del Gobierno seychellense en la «lucha contra el narcotráfico».

Asimismo, EAU anunció la donación de cincuenta viviendas para conmemorar el aniversario, mientras Japón envió felicitaciones, destacó los cincuenta años de relaciones diplomáticas entre ambos países y reiteró su voluntad de reforzar la cooperación futura. EFE

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