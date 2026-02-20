Shakira ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México el 1 de marzo

2 minutos

Ciudad de México, 20 feb (EFE).- Shakira ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México el próximo 1 de marzo en un evento organizado en conjunto con Grupo Modelo con motivo del centenario de la cervecera mexicana, anunció este viernes la jefa de Gobierno de la capital mexicana, Clara Brugada.

«Amigas y amigos, tengo una gran noticia para esta ciudad. Shakira se presentará aquí en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo primero de marzo. Shakira es una extraordinaria artista latina que ha triunfado en el mundo y que aquí en México la queremos mucho», expresó en un video difundido en redes sociales.

En el mensaje, que fue compartido por miles de usuarios, Brugada destacó el carácter cultural del evento y dio la bienvenida a la intérprete colombiana, quien, dijo, es la artista «más querida y universal de Barranquilla Colombia».

«Shakira, bienvenida a la Ciudad de México, a este histórico Zócalo, escenario de las transformaciones de México y de grandes eventos artísticos, como el que tendremos contigo», apuntó Brugada.

La jefa de Gobierno informó de que el acceso al espectáculo será libre, como en otros conciertos masivos realizados en el Zócalo, además de que habrá pantallas gigantes en lugares aledaños como la Alameda Central y el Monumento a la Revolución.

El evento cuenta con patrocinio de la cervecera mexicana Grupo Modelo, que este 2026 celebra 100 años de presencia global.

Por su parte, el presidente de esa compañía, Daniel Cocenzo, agradeció al Gobierno capitalino.

«Aquí nacimos hace 100 años con una marca que representa el ingenio y la calidad hecha en México. Desde entonces, Corona ha impulsado lo mejor de México y acompañado las celebraciones de su gente», destacó.

La colombiana ofrecerá el concierto gratuito tras cerrar su gira ‘Las mujeres Ya no Lloran World Tour’ en México con un último show en el estadio GNP el 27 de febrero.

En enero, el medio especializado Billboard indicó que Shakira rompió el récord mundial Guinness a la gira de música latina más exitosa al recaudar por su tour 421,6 millones de dólares (unos 358 millones de euros), con lo que desbancó al mexicano Luis Miguel. EFE

