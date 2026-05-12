Sheinbaum afirma que acuerdo con UE abre «otros horizontes» y refuerza confianza en México

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Ciudad de México, 12 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que la modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea (UE) fortalecerá la confianza internacional y abrirá «otros horizontes» de inversión, de cara a la cumbre bilateral del 22 de mayo en Ciudad de México.

«Estamos abriendo otros horizontes (…) porque tenemos que proteger también nuestra economía», destacó Sheinbaum, en conferencia de prensa diaria.

Sheinbaum sostuvo así que, aunque México mantiene como prioridad la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), su gobierno también busca ampliar sus relaciones económicas con Europa y otros socios internacionales.

De cara a la firma, Sheinbaum subrayó que el acuerdo modernizado da una muestra clara de la certidumbre para la inversión extranjera.

«Es un muy buen avance y evidentemente muestra la certidumbre que hay sobre el país», aseguró.

La mandataria mexicana señaló que los acuerdos comerciales impulsados por su administración buscan atraer mayor inversión extranjera hacia México y ampliar las oportunidades para comercializar productos mexicanos en mercados internacionales.

El acuerdo modernizado entre México y la UE contempla nuevas áreas como comercio digital, apoyo a pequeñas y medianas empresas y acceso preferencial para productos agroalimentarios mexicanos en el mercado europeo.

Su firma está prevista durante la cumbre bilateral entre México y la Unión Europea, programada para el 22 de mayo en la capital mexicana, y será suscrito por la presidenta Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea (CE) y Sheinbaum.

Se trata de la primera cumbre de alto nivel entre México y la UE en más de una década.

De acuerdo con datos del Consejo de la Unión Europea, el comercio de bienes entre México y la UE superó los 86.000 millones de euros en 2025, con cerca de 53.000 millones de euros en exportaciones europeas a México y casi 34.000 millones en importaciones desde el país latinoamericano.

En servicios, el intercambio bilateral alcanzó 29.500 millones de euros en 2024, último año disponible, mientras que la inversión extranjera directa de la UE en México ascendió a 206.600 millones de euros ese año, con lo que el bloque se ubicó como el segundo mayor inversor en el país.

La UE es el tercer socio comercial de México, después de Estados Unidos y China, y su segundo mayor mercado de exportación, mientras que México es el undécimo socio comercial del bloque europeo. EFE

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