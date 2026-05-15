Sheinbaum anuncia a Juan Carlos Carpio como nuevo director general de Pemex

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Ciudad de México, 14 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves la salida de Víctor Rodríguez como director general de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), quien será reemplazado por Juan Carlos Carpio, actual director de Finanzas de la petrolera.

El pasado 30 de abril, Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, informó que perdió 45.993 millones de pesos (2.625 millones de dólares) en el primer trimestre del año, un 5,97 % más que en el mismo periodo de 2025, debido a una caída de las exportaciones y en un escenario de “alta volatilidad de los mercados energéticos” que impactó en el precio del petróleo. EFE

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