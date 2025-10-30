Sheinbaum anuncia una visita de Emmanuel Macron a México el 7 de noviembre

Ciudad de México, 30 oct (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves que el próximo 7 de noviembre su homólogo francés, Emmanuel Macron, visitará el país y ambos sostendrán un breve encuentro centrado en temas culturales, económicos y diplomáticos.

La gobernante mexicana destacó que el principal interés de su Gobierno durante la visita del mandatario francés será la repatriación de los códices Borgia y otro manuscrito prehispánico que se encuentran actualmente en Francia y que forman parte del patrimonio histórico del país.

“Nos interesa a nosotros mucho por unos códices que queremos que lleguen a México. Ese es nuestro principal interés”, afirmó la mandataria en su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum explicó que el viaje de Macron incluirá también un encuentro con empresarios franceses y mexicanos, como parte del fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales.

“Bueno, obviamente viene con empresarios y a tener un encuentro también con empresarios mexicanos, pero nuestro interés mayor es la repatriación de estos códices que son muy importantes para México”, subrayó.

Sheinbaum añadió que se prevé una conferencia conjunta con el mandatario francés, aunque precisó que los detalles del programa aún se están definiendo.

La visita de Macron a México – originalmente prevista para septiembre pasado – marcará la primera reunión bilateral entre ambos países bajo la administración de Sheinbaum, y se enmarca en el 200 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Francia.

El códice Borgia, solicitado por una comunidad del Mezquital, es considerado un valioso instrumento de medición calendárica y se requiere el original para fortalecer la memoria e identidad de los pueblos originarios, especialmente por la importancia que tendrá en la ceremonia de atadura de años en 2027. EFE

