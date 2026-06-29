Sheinbaum critica un reportaje del NYT sobre presuntos gobernadores informantes de EEUU

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Ciudad de México, 29 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, censuró este lunes un reportaje de The New York Times que aseguró que al menos una decena de gobernadores y legisladores del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) habrían ofrecido colaborar como informantes con autoridades de Estados Unidos y afirmó que su Gobierno no tiene conocimiento de ninguna cooperación de ese tipo.

«Fíjense la nota. ¿Cómo puede haber una nota siendo un periódico que se dice ser de los mejores periódicos del mundo? Me dijeron, una fuente, quién sabe quién, que hay personas de Morena que están informando a Estados Unidos. Esa es la nota. Me dijeron que hay personas que están informando», dijo la mandataria durante su conferencia matutina.

Se trata de la primera reacción pública de la gobernante mexicana sobre la publicación del diario estadounidense, que además señaló a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, como presuntos objetivos de investigaciones de autoridades estadounidenses por corrupción.

La mandataria puso en duda la solidez de la información difundida por el periódico neoyorquino y respaldó la postura de Durazo, quien envió una carta al diario para rechazar las afirmaciones y solicitar una rectificación.

«El gobernador Durazo envió una carta diciendo que no era cierto. Entonces, no tenemos nosotros ninguna información y la verdad, pues debería de darse mayor contexto, ¿no? Porque como que una fuente me dijo que diez personas o no sé cuántas están informando», señaló.

El reportaje, publicado el pasado 27 de junio, afirmó que una iniciativa de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) estadounidense había llevado a altos cargos y políticos de Morena a proporcionar información sobre integrantes de su propio partido, presuntamente para adelantarse a posibles investigaciones en su contra.

Asimismo, indicó que Durazo y Villarreal se encontraban entre los objetivos de investigaciones estadounidenses. Ambos han rechazado públicamente esas versiones.

Sheinbaum insistió en que el Gobierno mexicano carece de información que confirme lo publicado por el diario.

«Primero no sabemos si es cierto. Porque no tenemos nosotros ninguna información de que nadie esté cooperando con el gobierno de Estados Unidos o el Departamento de Justicia o para proporcionar información. ¿De qué, además? ¿De qué? Entonces, ¿cómo vamos a opinar sobre algo que no tenemos nosotros ningún conocimiento, ninguno?», afirmó.

La mandataria también destacó que una de las personas mencionadas en la publicación ya solicitó una corrección.

La controversia se produce en medio de recientes acusaciones y versiones publicadas en medios estadounidenses sobre presuntos vínculos de políticos mexicanos con actividades ilícitas, acusaciones que han sido rechazadas por los altos cargos aludidos y que han generado tensiones dentro de Morena. EFE

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