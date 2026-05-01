Sheinbaum dice estar “fuerte” pese a las acusaciones de EE.UU. en el norte de México

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Ciudad de México, 1 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que se siente “tranquila” y “fuerte” pese a las acusaciones de Estados Unidos hacia el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, así como en el caso de la presunta presencia de agentes estadounidenses en el estado de Chihuahua en operativos contra el narcotráfico.

“La presidenta está fuerte, sólida y muy segura por una sola razón: ‘Nunca nos vamos a separar del pueblo de México y siempre vamos a defender la soberanía por encima de todo’”, aseguró la mandataria en su conferencia de prensa que celebró desde el Centro Cultural del México Contemporáneo en la capital mexicana.

Asimismo, insistió en que se mantendrá con EE.UU. una relación de “cooperación y coordinación” más no de subordinación, por lo que, añadió, “el caso de Chihuahua y Sinaloa lo lleva la Fiscalía (General de la República)”.

“Hay instancias e instituciones en las que creemos que están llevando estos casos y tienen que informar”, destacó.

En ese sentido, reiteró que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de hacer el análisis de la acusación del Departamento de Justicia de EE.UU. a Rocha Moya, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, y a otros ocho funcionarios por los de delitos de narcotráfico y posesión de armas.

La FGR «es la autoridad competente, qué fue lo que pasó, qué pruebas hay y, si no, solicitar las pruebas necesarias así de sencillo: todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable, así es la justicia en México”, destacó.

Por ello, sentenció, “tiene que demostrarse dentro de nuestro marco jurídico, en efecto, la responsabilidad de una u otra persona, para cualquiera, un servidor público o un mexicano o mexicana”.

Sheinbaum también negó que esté “entre la espada y la pared”, como lo señalan los partidos de la oposición, en el caso de Rocha Moya, quien además de pertenecer al oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue un político cercano al gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

La respuesta por parte de la mandataria mexicana se da en medio de un terremoto político con Estados Unidos, en el que la atención está puesta en la acusación de Washington contra funcionarios por narcotráfico y presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa, además de la polémica debido a la presunta presencia, y posterior muerte, de dos supuestos agentes de EE.UU. en el estado de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos, para una operación contra el narcotráfico. EFE

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