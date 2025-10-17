Sheinbaum dice que 160 localidades permanecen incomunicadas tras intensas lluvias

3 minutos

Ciudad de México, 16 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este jueves que a una semana de que se registraran intensas lluvias y posteriores inundaciones en los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, 160 comunidades aún permanecen incomunicadas.

En un video donde repasó las acciones que su gobierno ha llevado a cabo tras la emergencia, como reabrir los caminos y reconectar a las poblaciones que quedaron aisladas varios días, la mandataria destacó que las intensas precipitaciones impactaron en 108 municipios afectados de los cincos estados.

Sheinbaum recordó que el viernes pasado se reunió con el Consejo Nacional de Protección Civil para establecer el Comité de Emergencia.

«Nos hemos venido reuniendo todos los días a las 7:00 de la noche para poder revisar junto con los cinco gobernadores (los cuatro gobernadores y la gobernadora de Veracruz) los avances en atención a las personas», expuso Sheinbaum.

Explicó que hasta ahora hay 160 «localidades a las que todavía no se puede acceder por caminos».

Precisó que a este jueves se han censado 26.311 viviendas y que a partir de la próxima semana se comenzarán a entregar los primeros apoyos a la población.

«Ninguna vivienda se va a quedar sin apoyos (…) en algunos lugares donde hubo mayor afectación y están en la ladera de ríos, vamos a hacer reubicación de viviendas», dijo Sheinbaum y también destacó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que reporta un avance del 93 % del restablecimiento de la energía eléctrica.

«A una semana de estos acontecimientos podemos decir que estamos trabajando en todos lados y que a aquellas personas damnificadas decirles que a todas les vamos a ayudar, que nadie se va a quedar sin el apoyo», expuso Sheinbaum.

Las lluvias extraordinarias que la semana pasada azotaron cinco estados del centro y oriente de México, han dejado 70 muertos y 72 personas desaparecidas, según cifras ajustadas por el Gobierno mexicano.

“Son 70 personas que lamentablemente fallecieron, 30 en Veracruz, 21 en Hidalgo, 18 en Puebla y una persona en Querétaro y son 72 personas no localizadas”, informó Sheinbaum.

Afirmó además que aunque se han localizado a varias personas, algunas siguen sin ser encontradas por sus familiares, aunque reiteró el apoyo gubernamental a los afectados.

Sheinbaum explicó el miércoles que el Gobierno federal ha clasificado 191 comunidades como “prioritarias”, un criterio basado principalmente en el porcentaje de viviendas afectadas y adelantó que su gobierno ofrecerá reportes diarios sobre daños y acciones de apoyo, y estimó que para el próximo lunes podría tenerse un balance más completo sobre viviendas afectadas, que un inicio estimó en unas 100.000. EFE

jmrg/sbb