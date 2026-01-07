Sheinbaum informa que polémico ex fiscal general de México será embajador en Reino Unido

1 minuto

Ciudad de México, 7 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles que el ex fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero, fue designado como embajador en el Reino Unido, tras poco más de un mes de haber dejado su cargo al frente de la Fiscalía.

“Va a Gran Bretaña, sí, Inglaterra”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, en referencia a la embajada de México ante el Reino Unido.

No obstante, la gobernante mexicana precisó que el nombramiento todavía tiene que aprobarlo el Senado “y después de ahí, luego les damos la fecha (en la que Gertz llegará oficialmente a la embajada)”.

En noviembre pasado, Gertz Manero, de 86 años, firmó su renuncia como encargado de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de una carta en la que aseguró que la presidenta mexicana lo había propuesto como Embajador de México ante un país amigo.

“Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra y que agradezco», expuso en su misiva.

Gertz Manero, veterano político mexicano y criticado por su opacidad al frente de la FGR, se desempeñó como fiscal general del país desde 2019 y su mandato se extendía originalmente hasta 2028. EFE

csr/afs/cpy

(foto)