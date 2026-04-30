Sheinbaum pide no «estigmatizar» a Sinaloa después de la acusación de EEUU al gobernador

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Ciudad de México, 30 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves que es «muy grave» la «estigmatización» que, a su juicio, se está haciendo del «extraordinario» pueblo de Sinaloa (oeste), después de que la Justicia estadounidense acusara al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, de narcotráfico y de estar relacionado con el Cartel de Sinaloa.

«El pueblo de Sinaloa es un pueblo grandioso, porque es muy grave esta estigmatización que se ha hecho de Sinaloa (…) Es un gran estado, es el granero de México, y los ciudadanos requieren protección en este momento», subrayó la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.

Esta declaración de Sheinbaum se produce después de que el miércoles la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hiciera públicos cargos por los presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas contra diez ciudadanos mexicanos, entre ellos Rocha Moya, un senador por Sinaloa y el alcalde de Culiacán (capital del estado), a quienes vincula con el Cartel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos.

En este sentido, la presidenta confirmó que habló por teléfono con el gobernador, a quien le manifestó que «si no hay nada, no hay nada que temer».

«Tiene que haber pruebas. Pónganse ustedes un ciudadano o ciudadana que no tenga un cargo de elección popular. Una detención sin pruebas. Pues no, ¿verdad? Es lo mismo para un gobernador, que en todo caso, primero tendría que haber un desafuero si es que se llegara a encontrar que hay alguna prueba en contra de él», insistió.

Sheinbaum reiteró que todo tiene que ser bajo «Estado de derecho» en relación a la petición de extradición de Estados Unidos a los funcionarios acusados, al tiempo que aseguró que le «corresponde» a ella defender «las leyes y la soberanía».

Este caso ha provocado un fuerte sismo político en México, en medio de tensiones con Washington y de la polémica reciente por la presunta presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua en operativos contra el narcotráfico.

Tras conocerse la acusación, Rocha Moya rechazó “categórica y absolutamente” los señalamientos y los calificó como un ataque contra su persona y contra el movimiento político encabezado por Sheinbaum.EFE

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