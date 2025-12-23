Sheinbaum presume haber recorrido 104.000 kilómetros en 2025 en viajes por todo México

Ciudad de México, 23 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presumió este martes que ha recorrido cerca de 104.000 kilómetros en giras por el país en su poco más de un año en el cargo, y aseguró que esta distancia es equivalente a 2,6 vueltas a la Tierra.

Sheinbaum, quien asumió la Presidencia en octubre de 2024, desglosó que el balance corresponde a 84.407 kilómetros recorridos por vía aérea y 19.965 kilómetros por vía terrestre, para un total de 104.372 kilómetros.

Aunque ha realizado varios viajes internacionales, como a la cumbre del G20 en Brasil de 2024 o a la del G7 en Canadá en junio de este año, en contraste con el aislacionismo de su predecesor Andrés Manuel López Obrador (2018-2024); la mandataria mexicana ha insistido en que su prioridad es centrarse en las cuestiones domésticas.

Sheinbaum vinculó el recuento con su agenda de territorio, al enumerar visitas a estados y actividades oficiales, como inauguraciones y supervisiones en carreteras y hospitales, además de eventos en la capital del país, como su primer informe de gobierno.

De acuerdo con la lista leída en Palacio Nacional, reportó, por ejemplo, 10 visitas al Estado de México, 10 a Hidalgo y Veracruz, nueve a Puebla, seis a Guerrero, Morelos, Querétaro y Quintana Roo, y cinco a Campeche y Oaxaca, entre otros estados.

Sheinbaum aseguró que en sus recorridos la población suele presentarle “gestiones” y peticiones que varían por región, desde temas agrícolas hasta seguridad y salud.

La presidenta añadió que su Gobierno busca atender esos planteamientos con políticas generales, programas y seguimiento institucional, además de la atención directa durante las giras, como parte de su estrategia de cercanía desde el arranque de su administración. EFE

