Sheinbaum promete para 2026 dedicarse en «cuerpo y alma» por el bienestar de los mexicanos

2 minutos

Ciudad de México, 31 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, deseó este miércoles “todo lo mejor” a las familias mexicanas dentro y fuera del país y aseguró que el próximo año continuará dedicándose “en cuerpo y alma” por el bienestar de la población.

En un video mensaje publicado en sus redes sociales, la mandataria subrayó que el cierre de 2025 y la llegada del Año Nuevo 2026 es un momento de reflexión y balance anual.

“Que la pasen muy cerca de las familias, son momentos de reflexión, siempre hacemos un recuento de lo que ocurrió este año y de buenos deseos para el próximo año”, dijo Sheinbaum en el audiovisual.

En su mensaje, la presidenta mexicana aprovechó para hacer una mención expresa a las comunidades migrantes en Estados Unidos, en un cierre de año marcado por la atención pública en la relación bilateral con Estados Unidos en temas comerciales, migratorios y de seguridad.

Como parte de su mensaje, Sheinbaum deseó “salud, mucho bienestar y sobre todo mucho amor” a las familias y “al prójimo”, y añadió una referencia explícita a la identidad nacional: “a nuestra patria, a México”.

En el mismo pronunciamiento, la presidenta sostuvo que en 2026 continuará enfocada en el servicio público, al afirmar que el próximo año se seguirá “dedicando en cuerpo y alma por el bien de todas y de todos los mexicanos”.

El mensaje cerró con un llamado de ánimo y celebración por el país, en línea con la tradición de fin de año en México.

“!Qué viva México y que vivan todas y todos ustedes! ¡Feliz año!”, exclamó la mandataria.

Con este pronunciamiento, Sheinbaum colocó el acento en la unidad familiar y en el vínculo con los mexicanos en el exterior, un segmento que mantiene un peso social relevante por sus lazos comunitarios y su presencia en la conversación pública nacional, particularmente en periodos de alta movilidad y retorno temporal asociados a la temporada decembrina. EFE

