Sheinbaum promete seguir búsqueda en Pasta de Conchos hasta hallar 38 mineros por rescatar

2 minutos

Ciudad de México, 20 feb (EFE).- Tras cumplirse 20 años de la explosión en la mina Pasta de Conchos (estado de Coahuila, norte), la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se comprometió este viernes a no detener las labores de búsqueda hasta localizar a los 38 mineros cuyos restos aún no han sido localizados, de los 65 que quedaron atrapados en 2006.

Sheinbaum sostuvo esta tarde una reunión privada con los familiares de los mineros, donde se comprometió a seguir buscando «hasta el último día» de su gobierno todos los cuerpos de los mineros que faltan por rescatar, según reportaron medios locales.

Durante el encuentro, la mandataria mexicana presentó el llamado ‘Plan de Justicia en Pasta de Cochos’, que contempla seguir con el rescate y brindar apoyo y reparación a los familiares de las víctimas.

En la reunión, Sheinbaum estuvo acompañada por la fiscal general Ernestina Godoy Ramos, y por el gobernador del estado norteño de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

Esta mañana, la presidenta sostuvo en su conferencia de prensa diaria que el rescate de los mineros «es un trabajo permanente», en continuidad con el compromiso que realizó el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

«No vamos a salir de Pasta de Conchos hasta que no se encuentre al último minero. Vamos a seguir trabajando con las familias», afirmó Sheinbaum, al anunciar el encuentro privado con los familiares.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó la semana pasada de la recuperación de los restos de 25 mineros, de los cuales 23 ya fueron identificados y entregados a sus familias.

El 19 de febrero de 2006, 65 mineros quedaron atrapados tras una explosión en la mina Pasta de Conchos, y solo los cuerpos de dos de ellos fueron recuperados.

Meses después, las labores de rescate fueron suspendidas por las autoridades, bajo el argumento de que no existían condiciones de seguridad para continuar.

Durante años, las familias denunciaron abandono y exigieron la recuperación de los cuerpos, así como justicia por las presuntas fallas de seguridad en la mina.

En 2019, el gobierno de López Obrador anunció la reanudación de los trabajos de búsqueda y recuperación, y en julio del 2024, se informó de la identificación del primer cuerpo rescatado en esta mina muchos años después.

En septiembre de 2024, tanto Sheinbaum como López Obrador firmaron un acuerdo para garantizar la continuidad del rescate de los mineros atrapados en las minas Pasta de Conchos y El Pinabete, ambas en el estado de Coahuila. EFE

mjc/seo