Shio Mujiri es elegido nuevo patriarca de la Iglesia georgiana

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Tiflis, 11 may (EFE).- El Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Georgiana, reunido en Tiflis, eligió este lunes al metropolita Shio Mujiri como nuevo patriarca tras la muerte el pasado marzo de Iliá II, quien estuvo al frente de la Iglesia georgiana durante casi medio siglo.

Tras el fallecimiento de Iliá II el 17 de marzo, Shio Mujiri, de 57 años, asumió la jefatura temporal de la Iglesia georgiana en calidad de sucesor interino.

Hoy la candidatura del metropolita fue apoyada por 22 de los 30 miembros del Sínodo, reunido en la Catedral de la Santísima Trinidad de Tiflis.

Los otros dos aspirantes a la jefatura de la Iglesia georgiana eran los metropolitas Job y Grigol.

Mujiri será entronizado mañana como el patriarca 142 de la Iglesia georgiana con el nombre de Shio III.

El religioso agradeció a los miembros del Sínodo y al pueblo georgiano por su confianza y reconoció que le toca asumir una gran responsabilidad.

El primer ministro georgiano, Irakli Kobajidze, felicitó al patriarca electo y le deseó perpetuar el gran legado espiritual de su antecesor.

Iliá II desempeñó un papel trascendental en el fortalecimiento de la Iglesia georgiana: cuando asumió su liderazgo, en el país había solo 52 iglesias, mientras que en la actualidad hay más de 2.000.

Durante la época soviética, las iglesias georgianas se convirtieron en lugares de reunión secreta para disidentes, a quienes los sacerdotes georgianos no delataban a las autoridades.

Se considera que Iliá II fue personalmente responsable del reconocimiento de la autocefalia de la Iglesia georgiana por el Patriarcado Ecuménico en 1990.

Durante la guerra georgiano-rusa de cinco días en agosto de 2008, Ilia II dirigió personalmente una misión de clérigos de la Iglesia Ortodoxa Georgiana que evacuó los restos de soldados georgianos de los campos de batalla en Osetia del Sur, a pesar de que el gobierno de entonces no logró llegar a un acuerdo con el bando contrario. EFE

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