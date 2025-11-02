Sicarios asesinan a alcalde de Uruapan, en el oeste de México

3 minutos

Morelia (México) 1 nov (EFE).- Un grupo de sicarios asesinó a balazos a Carlos Manzo Rodríguez, alcalde del municipio de Uruapan, en el estado mexicano de Michoacán (oeste), mientras el funcionario se encontraba en un Festival de Velas por la tradicional Noche de Muertos.

La Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó a EFE que Manzo Rodríguez fue atacado alrededor de las 20:00 hora local (02.00 GMT del domingo) en la plaza principal de Uruapan, conocida como Pérgola Municipal, donde convivía con cientos de uruapenses, entre ellos varios niños, en el tradicional encendido del Festival de Velas.

El alcalde habría recibido seis tiros y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde perdió la vida. Un funcionario municipal, cercano al político, también resultó herido y su estado de salud se reporta como grave.

En tanto, escoltas de Manzo Rodríguez abatieron en la plaza a uno de los sicarios y detuvieron a dos más, quienes ya son investigados para determinar a qué cartel del narcotráfico pertenecen.

El Gabinete de Seguridad de México confirmó el abatimiento de uno de los agresores y el arresto de los otros dos, al tiempo de anunciar que el crimen no quedará impune.

«Las autoridades del Gobierno de Michoacán y del Gabinete de Seguridad resguardan la zona y mantienen los patrullajes de supervisión para garantizar la seguridad de la población. Este crimen no quedará impune”, informó el Gabinete de Seguridad.

Carlos Manzo ganó la alcaldía de Uruapan en el proceso electoral del 2024, como candidato independiente y tras haberse desempeñado como diputado federal en el trienio 2021-2024, bajo las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido de la presidenta Claudia Sheinbaum y del cual se desmarcó para iniciar su campaña política independiente con el eslogan ‘el del Sombrero’.

Durante este 2025, Carlos Manzo alzó la voz en diversas ocasiones para exigir a la presidenta Claudia Sheinbaum el apoyo federal para enfrentar al crimen organizado que opera en Uruapan. El alcalde incluso anunció recompensas para policías municipales que abatieran a sicarios.

La Fiscalía estatal ha identificado que en Uruapan operan las organizaciones criminales autodenominadas como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

Hace un año, el 29 de octubre, fue asesinado en la misma plaza el periodista Mauricio Cruz Solís, por presuntos sicarios que lo atacaron minutos después de haber entrevistado, en una transmisión en vivo de Facebook, a Carlos Manzo. EFE

csr/gad