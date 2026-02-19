Siete fuerzas policiales británicas evalúan información sobre el caso Epstein

Londres, 19 feb (EFE).- La detención de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, se produjo este jueves en el día de su cumpleaños mientras siete fuerzas policiales del Reino Unido evalúan activamente o investigan información relacionada con el caso del pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

El expríncipe Andrés, de 66 años, fue arrestado esta mañana bajo la sospecha de mala conducta en cargo público, después de que saliera a la luz que en su día pasó a Epstein documentos sensibles del Gobierno.

Estas son las fuerzas policiales que participan en estas averiguaciones:

– Policía del Valle del Támesis: Investiga a Andrés para establecer si pasó a Epstein documentos confidenciales del Gobierno y también una denuncia de que una mujer fue enviada al Reino Unido por Epstein para un encuentro sexual con el expríncipe en 2010.

– Policía Metropolitana de Londres: Lidera una investigación criminal contra el exministro Peter Mandelson, retirado el año pasado como embajador británico en EE.UU, por presuntamente filtrar información confidencial del Gobierno a Epstein.

Además, indaga sobre la actuación de los agentes encargados de la protección del antiguo príncipe.

– La Policía del condado inglés de Surrey: Ha solicitado públicamente la colaboración de testigos para esclarecer denuncias sobre posibles delitos de trata de personas y abusos sexuales ocurridos en Virginia Water, en el área de Windsor y donde vivía Andrés, a mediados de la pasada década de los años noventa.

– La Policía del condado inglés de Essex: Evalúa el uso del aeropuerto de Stansted, al norte de Londres, para operar vuelos privados vinculados a Epstein, que tal vez fueron utilizados para traficar menores de edad con fines de explotación sexual.

– La Policía del condado inglés de Bedfordshire: Analiza registros de vuelos similares en el aeropuerto de Luton, norte de Londres.

– La Policía de West Midlands (centro inglés): Revisa información sobre vuelos privados de Epstein que pasaron por el aeropuerto de Birmingham entre principios de los pasados años noventa y 2018.

– La Policía del condado inglés de Norfolk: Revisa documentos que mencionan la mansión privada del monarca en Sandringham, donde Andrés habría alojado en el pasado a Epstein y a la amiga de ésta, Ghislaine Maxwell, quien actualmente está en prisión en EE.UU. EFE

