Signo mixto en las bolsas chinas tras la anticipada reunión entre Xi y Trump

3 minutos

(Actualiza tras la reunión, en el descanso de la media sesión)

Shanghái (China), 30 oct (EFE).- Las bolsas chinas presentaban este jueves resultados dispares tras una anticipada reunión entre los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, que tuvo lugar en Corea del Sur tras el «acuerdo preliminar» alcanzado por ambas potencias en Malasia.

Al descanso de la media sesión, justo después de que finalizase el encuentro entre mandatarios, el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái subía un 0,06 % y superaba el nivel máximo de una década que marcó ayer, mientras que el de Shenzhen se dejaba un leve 0,02 %.

El CSI 300, índice que sigue la evolución de los trescientos principales valores de esos dos parqués, ganaba un 0,13 % a la mencionada hora.

El mejor rendimiento en la China continental lo ofrecía el referencial de la Bolsa de Pekín, que subía un 2,05 %, aunque este mercado es de menor relevancia por su reciente creación (2021) y su enfoque hacia pymes.

El selectivo de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, llegaba al parón del mediodía con un repunte del 0,54 %, animado principalmente por el sector financiero.

También cabe destacar la evolución del principal indicador del otro lado del estrecho de Taiwán: el Taiex de la Bolsa de Taipéi caía un 0,55 % hacia las 12.30 hora local (04.30 GMT) pese a haber comenzado la sesión con ganancias.

Se esperaba que la situación de la isla autogobernada, cuya soberanía reclama Pekín, pudiera ser uno de los temas a tratar en la reunión entre Xi y Trump, aunque ambos evitaron responder a preguntas de la prensa al respecto, al igual que sobre la reanudación de las compras de soja estadounidense por parte de China.

Los mandatarios finalizaron su cara a cara tras casi dos horas reunidos en una base aérea de la ciudad surcoreana de Busan. A la entrada, ambos intercambiaron muestras de cordialidad: Trump bromeó sobre lo «duro» que es su par como negociador, y Xi aseguró que es «normal» que ambas potencias «tengan fricciones de vez en cuando».

Todavía se desconoce si llegaron a algún acuerdo durante el cara a cara, que fue la primera vez que ambos se veían desde el G20 celebrado en Osaka (Japón) en 2019, durante el primer mandato del republicano.

Estaba previsto que Trump y Xi abordaran una amplia agenda que incluye, además de los aranceles, el futuro de TikTok en EE. UU. y la situación de Taiwán, entre otros asuntos.

El encuentro tuvo lugar días después de que representantes comerciales de ambos países acordaran en Kuala Lumpur el domingo, en la quinta ronda de negociaciones desde abril, un «acuerdo preliminar» para aliviar las tensiones comerciales. EFE

vec/jacb/enb