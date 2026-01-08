Sindicato venezolano denuncia que se desconoce el paradero de dos periodistas extranjeros

Caracas, 7 ene (EFE).- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela denunció este miércoles que se desconoce el paradero de dos periodistas extranjeros desde que intentaron cruzar la frontera con Colombia poco después del mediodía hora local.

El colombiano Jeff Martínez y el mexicano Julián Mazoy «permanecen incomunicados y sin poder ser ubicados», señaló la organización gremial en una publicación de X a las 20:52 hora local (00:52 GMT).

«Son decenas de periodistas los que han intentado ingresar a Venezuela por la frontera y las autoridades venezolanas lo han impedido», advirtió el SNTP, que exigió a las autoridades información sobre el paradero de ambos, además de «respeto y garantías para el trabajo» de estos profesionales y los medios de comunicación.

En ese sentido, indicó que, desde el pasado lunes, se han documentado seis detenciones y cuatro deportaciones en la frontera entre Venezuela y Colombia.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió el martes a las autoridades venezolanas respetar y garantizar la libertad de prensa, tras la detención de 14 periodistas en medio de la incertidumbre que atraviesa el país por la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

El organismo, con sede en Miami, señaló en un comunicado que la población necesita acceder a información «confiable, plural y oportuna» en este momento de tensión elevada, marcada por el ataque militar de EE.UU. en Caracas el pasado 3 de enero, que concluyó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, y su traslado para ser juzgados en Nueva York.

Según el sindicato de prensa venezolano, los 14 periodistas detenidos el lunes, la mayoría de agencias y medios internacionales, fueron liberados. EFE

csm/lb/rrt