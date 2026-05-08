SIP lamenta denuncia de ABC Color sobre persecución tras denunciar corrupción en el fútbol

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Miami (EE.UU.), 8 may (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó este viernes su preocupación ante la denuncia del diario ABC Color de Paraguay sobre una supuesta persecución judicial tras publicaciones sobre presuntos actos de corrupción vinculados a dirigentes del fútbol regional.

Según el medio, estaría siendo objeto de hostigamiento, estigmatización e instrumentalización del Ministerio Público, con el objetivo de impulsar procesos penales sin sustento y generar un «efecto inhibitorio» sobre el periodismo independiente.

En una carta enviada a la SIP, el diario señaló que estas situaciones habrían ocurrido tras la publicación de investigaciones relacionadas con casos de corrupción conocidos como el FIFAGate y la difusión de auditorías que involucrarían a altos dirigentes del fútbol regional.

En un comunicado, los directivos de la SIP, con sede en Miami, instaron a las autoridades paraguayas a garantizar la independencia judicial en el caso, considerado por ABC Color de naturaleza política y retaliatoria.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, dijo que de comprobarse, «se trataría de un grave caso de utilización de la justicia como mecanismo de presión contra un medio de comunicación, lo cual constituye una amenaza directa a la libertad de prensa y a los principios democráticos.»

«La instrumentalización de instituciones del Estado para intimidar o silenciar voces críticas resulta incompatible con los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión», dijo.

La denuncia refleja «indicios preocupantes de un posible uso indebido del sistema judicial para afectar a un medio independiente», dijo la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos.

Agregó que «este tipo de prácticas, de confirmarse, no solo impactan a una empresa periodística, sino que generan un efecto amedrentador sobre todo el ecosistema informativo».

La SIP, una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, está conformada por más de 1.300 medios de la región. EFE

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