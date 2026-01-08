Siria dice que al menos cuatro periodistas heridos por ataques de fuerzas kurdas en Alepo

2 minutos

El Cairo, 8 ene (EFE).- Al menos cuatro periodistas resultaron heridos por los ataques de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza armada liderada por kurdos, contra las afueras de un barrio en la ciudad de Alepo, donde se está desarrollando una ofensiva lanzada por el Gobierno sirio, informó este jueves la agencia oficial de noticias siria, SANA.

«El número de periodistas heridos como consecuencia de los ataques de las FSD con proyectiles de mortero a las afueras del barrio de Ashrafieh ha aumentado a cuatro», según la agencia, que no identificó a los informadores lesionados.

Hasta el momento, las FSD no han reaccionado ante esta información.

Asimismo, el Ejército sirio advirtió a los residentes del barrio Sheij Maqsud, otro de los distritos donde se desarrolla la ofensiva, que evacuen inmediatamente una zona «por seguridad», ya que las FSD la utilizan «como posición militar para bombardear barrios y residentes de Alepo».

El Ejército sirio ha avisado a lo largo de esta jornada de evacuaciones en diferentes zonas de los dos barrios escenario de ataques.

Poco antes, el Gobierno sirio exigió a las FSD su retirada de los dos barrios de la ciudad de Alepo para poner fin a la «situación militar» que ya ha provocado más de una decena de muertos desde el martes.

Por su parte, el líder de las FSD, Mazlum Abdi, denunció que los ataques de las tropas del Gobierno sirio y de facciones islamistas aliadas contra Alepo socavan las oportunidades de llegar a un acuerdo entre ambos bandos enfrentados desde el martes.

Abdi, que se reunió en Damasco a principios de semana con altos cargos del Gobierno sirio en el marco de la integración de las FSD en el Ejército nacional, denunció que «continuar con el principio del combate y el lenguaje de la guerra para imponer soluciones unilaterales es inaceptable».

Según el líder kurdosirio, los choques en Alepo, que se han saldado de momento con una decena de muertos civiles, según diferentes estimaciones del Gobierno sirio y las FSD, «abre la puerta a graves cambios demográficos» y «expone a los civiles atrapados» en los dos barrios de mayoría kurda de Sheij Maqsud y Ashrafieh.

Estos choques han despertado los temores de una escalada regional, especialmente después de que Turquía haya prestado su ayuda a las autoridades de Damasco y que Israel se haya posicionado con los kurdosirios. EFE

ijm/fpa