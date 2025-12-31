Siria se quita de la cartera los grandes fajos y la cara de Al Asad con su nueva moneda

Yahya Nemah

Damasco, 31 dic (EFE).- Siria se despide de su antigua moneda entre el alivio por sacar de sus bolsillos los grandes fajos de billetes con las caras y símbolos del régimen depuesto de Bachar al Asad que eran necesarios para la más mínima compra, pero con cierto miedo a los riesgos para su economía que trae la nueva divisa que entra este jueves en vigor.

«Es un hecho histórico… Quitar los símbolos de la moneda, sobre todo, los relacionados con el régimen antiguo será un alivio mental», expresa a EFE Diana Isaa, joven siria de 31 años, que trabaja en desactivación de minas y eliminación de restos de guerra.

Como Diana, muchos sirios dirán adiós mañana a la antigua lira siria, que se encuentra devaluada tras años de guerra en el país, y será reemplazada con billetes más coloridos y con menos ceros, que incorporan elementos representativos de la cultura y los bienes tradicionales sirios como el trigo, las aceitunas o las naranjas.

Hasta ahora, los billetes de 2.000 liras mostraban el rostro del derrocado Bachar al Asad, mientras que en los de 1.000 liras aparecía su padre Hafez al Asad, imágenes que recuerdan a los sirios los años de destrucción y sufrimiento.

Abed Zakour (35 años), directivo de la compañía de transferencias y cambio de dinero de Taif, asegura que «hay gente que no quiere ver estas fotos con todo lo que sufrió y vio de ellos», en referencia a la familia Al Asad.

Nueva identidad

El pasado lunes, durante la presentación de estos nuevos billetes, el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, defendió que la nueva divisa «expresa una nueva identidad nacional y se aleja de la veneración individual», y adopta «formas simbólicas relevantes para la realidad siria, a medida que las personas van y vienen».

Otro punto importante con este cambio es que la eliminación de dos ceros reducirá la cantidad de billetes que llevarán los sirios en sus bolsillos, y la lira se imprimirá en nuevas denominaciones de 10, 25, 50, 100, 200 y 500.

Zakour explica que ahora, por ejemplo, el billete de «50 equivaldrá a 5.000», algo que ayudará mucho al ciudadano sirio, «porque antes para ir al mercado o al supermercado necesitaba mínimo dos millones o tres millones» de liras.

«Era mucha cantidad de dinero. Si eran los (billetes) de 5.000, la cantidad era mayor. Ahora va a ser poca cantidad y uno puede ir con 50, 100 o 200 dólares en su bolsillo con toda la facilidad», incidió.

En la misma línea, Diana señala que será más cómodo para hacer la compra: «No tendré que llevar muchos fajos de dinero, con lo que pesan para comprar».

Sin embargo, Diana tiene sus reticencias porque asegura que no entiende o no se puede imaginar qué supondrá este cambio, y se pregunta si la nueva divisa «logrará un valor real en los mercados internacionales».

«Esperemos que venga con algo bueno para más adelante», añade.

Confianza

Para Hadi Tatin, comunicador de 34 años, hay un objetivo importante para este cambio y es el «saneamiento de la economía siria», aunque es consciente de que esta medida no es la «solución definitiva» porque el país ha atravesado muchas crisis durante los últimos 14 años.

Asimismo, el joven expresa que «esta solución también lleva riesgos» y su éxito depende en gran parte de la confianza, y llamó a sus compatriotas a seguir los pasos que indica el Gobierno y el Banco Central sirios para evitar caer en el «pánico» para cambiar la moneda antigua.

«Puede provocar el desplome de la moneda», alertó Hadi, y recuerda los plazos que puso el gobernador del Banco Central sirio, Abdelkader Husrieh, quien afirmó que habrá «un período de coexistencia de 90 días, prorrogable, entre ambas monedas».

Zakour, por su parte, cree que habrá mucha afluencia de gente cambiando el dinero porque «la gente está muy cansada de las divisas antiguas y toda la cantidad de dinero que llevaba encima», e incluso anima a que hagan el cambio.

No obstante, entiende los plazos que se han indicado y afirma que si eliminas de golpe los «billetes de 1.000 o 2.000 liras, habría mucho caos con los precios, inflación y subida del cambio».

El gobernador Husrieh, para evitar una afluencia en masa para realizar el cambio, insistió esta semana en mantener la calma y aseguró que el cambio será gratuito para todos, y aseguró que se prohíbe la imposición de comisiones, tasas o impuestos bajo cualquier nombre. EFE

