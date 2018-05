Actualmente no existen cuotas para los trabajadores inmigrantes procedentes de la UE, aunque los empleadores suizos están obligados, a la hora de contratar, a dar prioridad a los residentes en Suiza. AquíEnlace externo encontrarás más información para ciudadanos de la UE.

El primer paso consiste en comprobar que tu trabajo está regulado en Suiza. En las profesiones y ocupaciones no reguladas un título extranjero es suficiente para entrar en el mercado laboral.

Reconocimiento de titulaciones extranjeras 17 de mayo de 2018 - 15:24 Uno de los principales problemas que comporta el cambio de país es el reconocimiento por el país de acogida de las titulaciones y cualificaciones profesionales. En Suiza existen numerosos empleos sometidos a regulación y, en esos casos, es preciso realizar algunos trámites antes de empezar a trabajar. El acuerdo firmado con la UE sobre libre movimiento de personas establece la aceptación, por parte de Suiza, del mutuo reconocimiento de las cualificaciones profesionales. Pero sigue aún en vigor un procedimiento que hay que completar. Los ciudadanos de fuera de la UE pueden también solicitar el reconocimiento de sus títulos extranjeros en Suiza. Uno de los principales problemas que comporta el cambio de país es el reconocimiento por el país de acogida de las titulaciones y cualificaciones profesionales. En Suiza existen numerosos empleos sometidos a regulación y, en esos casos, es preciso realizar algunos trámites antes de empezar a trabajar. El acuerdo firmado con la UE sobre libre movimiento de personas establece la aceptación, por parte de Suiza, del mutuo reconocimiento de las cualificaciones profesionales. Pero sigue aún en vigor un procedimiento que hay que completar. Los ciudadanos de fuera de la UE pueden también solicitar el reconocimiento de sus títulos extranjeros en Suiza. El primer paso consiste en comprobar que tu trabajo está regulado en Suiza. En las profesiones y ocupaciones no reguladas un título extranjero es suficiente para entrar en el mercado laboral. Algunas profesiones están reguladas por los cantones mientras que otras lo están a escala federal. Al final de la página de este enlace encontrarás una lista completa de las profesiones reguladas. Aquellas personas que deseen permanecer en Suiza para trabajar en una profesión regulada, durante más de 90 días, tienen que obtener el reconocimiento de sus titulaciones por parte de la autoridad pertinente en la forma de un certificado de equivalencia u homologación. Este listado de instituciones encargadas del reconocimiento de titulaciones extranjeras es facilitado por la Secretaría de Estado de Educación, Investigación e Innovación -punto de contacto a escala nacional para el reconocimiento de cualificaciones profesionales en Suiza. Actualmente no existen cuotas para los trabajadores inmigrantes procedentes de la UE, aunque los empleadores suizos están obligados, a la hora de contratar, a dar prioridad a los residentes en Suiza. Aquí encontrarás más información para ciudadanos de la UE. Suiza pone también 8 000 permisos de residencia a disposición de las personas de fuera de la UE, denominados ciudadanos de terceros Estados. Las autoridades cantonales son los responsables de emitir esos permisos que requieren un contrato laboral garantizado por parte de un empleador, con visado de trabajo antes de entrar en el país. Más información en este enlace.