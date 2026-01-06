Somalilandia e Israel acuerdan abrir embajadas tras el reconocimiento como Estado soberano

3 minutos

Nairobi, 6 ene (EFE).- El presidente de la región separatista somalí de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, confirmó este martes que Israel abrirá una embajada en el territorio, mientras que las autoridades somalilandesas, de forma recíproca, establecerán una representación diplomática en Israel.

“Los días venideros llegarán a través de los canales diplomáticos. Además, me complace decirlo, y no me avergüenza afirmarlo, que abriremos nuestras embajadas en Israel”, declaró Abdullahi durante un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar.

La visita de Saar a Hargeisa, capital de la región separatista, se produjo hoy después de que Israel reconociera en diciembre pasado a Somalilandia como un Estado independiente.

“Israel fue la única nación que condenó en las Naciones Unidas el horrible asesinato en masa de 200.000 de sus ciudadanos. Los apoyamos entonces y los apoyamos hoy. En 1991, tras estas atrocidades, Somalilandia decidió restaurar su independencia”, afirmó Saar en su intervención.

“Señor presidente, para Israel es un verdadero honor ser el primer Estado miembro de la ONU en reconocer a la República de Somalilandia como un Estado independiente y soberano”, reafirmó el ministro.

Además, Saar destacó a Somalilandia como un país basado en los principios del derecho internacional, bajo una “democracia estable durante casi 35 años” y como “pro occidental y amigable con Israel”.

“A diferencia de Palestina, Somalilandia no es un estado virtual”, cerró el ministro.

El 26 de diciembre, Israel reconoció de forma oficial a Somalilandia y se convirtió en el primer país en dar ese paso, lo que provocó un amplio rechazo internacional, especialmente en África, el mundo islámico, China y la Unión Europea.

Además, Estados Unidos -aliado de Israel- fue el único de los 15 estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que no condenó la decisión en una reunión de emergencia celebrada la semana pasada.

Por su parte, el presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, afirmó en una entrevista con la cadena de noticias catarí Al Jazeera que esta decisión se habría producido a cambio de tres condiciones, incluyendo el reasentamiento forzado de palestinos, el establecimiento de una base militar israelí en la estratégica costa del golfo de Adén y la adhesión a los acuerdos de Abraham.

Con esto pactos se normalización de relaciones diplomáticas firmados en 2020 entre Israel, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin, por mediación de EE.UU. bajo la primera Administración Trump, a los que luego se unieron Sudán y Marruecos.

Somalilandia, protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene constitución, moneda y gobierno propios e incluso un mejor desarrollo económico y mayor estabilidad política que Somalia.

La región declaró su separación de Somalia, excolonia italiana, en 1991, tras el derrocamiento del dictador Mohamed Siad Barre, y desde entonces ambas partes han impulsado sin éxito varios intentos de diálogo sobre la independencia de la región.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde el derrocamiento de Barre, que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas, como Al Shabab, y señores de la guerra. EFE

aam/jlp