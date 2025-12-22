Sondeo empata a conservador, exlíder socialista y ultraderechista en presidenciales lusas

2 minutos

Lisboa, 22 dic (EFE).- El exministro y comentarista político conservador Luís Marques Mendes, el exministro y exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro y el líder del partido ultraderechista Chega, André Ventura, quedarían en empate técnico si las elecciones presidenciales fueran ahora en Portugal, lo que forzaría una segunda vuelta, según un sondeo publicado este lunes.

El estudio, realizado por Pitagórica para los medios Jornal de Notícias, la emisora TSF y los canales TVI y CNN muestra que el candidato más votado sería Marques Mendes, con el 20,7 %, seguido por Seguro (19,9 %) y Ventura (19,1 %).

Con estos porcentajes, la diferencia entre Marques Mendes, Seguro y Ventura es inferior al margen de error.

De acuerdo a la encuesta, basada en 1.000 entrevistas realizadas entre el 11 y 19 de diciembre, hay cinco presidenciables que todavía tienen posibilidad de acceder a la segunda vuelta, separados por menos de seis puntos porcentuales.

El cuarto sería el almirante Henrique Gouveia e Melo, exjefe del Estado Mayor de la Armada, con el 15 %, seguido por una décima porcentual por el liberal João Cotrim de Figueiredo.

En comparación a otra encuesta realizada por Pitagórica en noviembre, Seguro, Ventura y Cotrim Figueiredo mantienen el crecimiento en las intenciones de voto de cara a las elecciones presidenciales, previstas para el 18 de enero de 2026, mientras que Gouveia e Melo sigue en descenso y baja de la segunda posición a la cuarta.

Ventura ha sido el candidato que más ha crecido en la encuesta de este mes, con una subida de cuatro puntos.

Por categorías de género, Marques Mendes recibe más apoyos de las mujeres, mientras que el líder de ultraderecha lidera en el voto masculino.

En lo que se refiere a la edad de los encuestados, Cotrim de Figueiredo y Marques Mendes lideran entre los más jóvenes, mientras que Seguro atrae a los de más edad.

En una hipotética segunda vuelta, el candidato conservador vence en tres de los cuatro escenarios y solo empataría con Seguro (41 %).

El sondeo recoge también que el exlíder socialista saldría victorioso si su contrincante fuera Gouveia e Melo, Cotrim de Figueiredo o Ventura, mientras que el ultraderechista perdería en todos los supuestos. EFE

cch/lar