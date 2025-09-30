Sondeos en Chequia auguran victoria del populista Babis y un posible cambio de gobierno

2 minutos

Praga, 30 sep (EFE).- Las últimas encuestas ante las elecciones legislativas en Chequia, este viernes y sábado, auguran una clara victoria del movimiento populista ANO, del magnate agroindustrial Andrej Babis, quien podría volver al poder al frente de una coalición con otras tres formaciones eurocríticas y populistas.

Tras cuatro años en la oposición, el exprimer ministro checo espera desbancar al actual jefe de Gobierno, el conservador Petr Fiala, cuya alianza electoral va segunda en los sondeos, aunque con una notable pérdida de apoyos con respecto a las elecciones de 2021.

Según las encuestas de las agencias de demoscopia STEM y Ipsos, ANO ganaría los comicios con entre un 29,3 y 32,6 % de los votos, hasta cinco puntos más que hasta ahora, delante de la coalición gobernante Spolu (Juntos), con entre 20,5 y 21,1 %, unos seis puntos porcentuales menos que hace cuatro años.

La tercera posición se disputan el SPD xenófobo y posible socio de coalición de ANO, con entre el 11 y 13 %, y el partido de los Alcaldes (STAN), actualmente socio de la coalición gobernante, con algo más del 11 % de los votos.

El cuarto partido más votado, coinciden las dos agencias, serían ‘Los Piratas’, con entre un 8,7 y 10,1 % de los votos.

El quinto puesto se lo disputan dos nuevos partidos, ambos populistas, ‘Stacilo!’ (Basta) y ‘Motoristé’ (Motoristas), que según las proyecciones superarán por poco el umbral necesario del 5 % para acceder al Parlamento.

Con estos datos, Babis obtendría junto con el SPD, ‘Stacilo!’ y ‘Motoristé’ una mayoría entre los 200 escaños del Parlamento, mientras que un hipotético tripartito entre Spolu, STAN y los Piratas no llegaría a superar los 100 escaños necesarios.

Un retorno al poder de Babis, junto con el partido xenófobo y eurocrítico SPD, podría significar que la República Checa cambie su postura proeuropeoa en política exterior, para unirse a las posiciones euroescépticas de Eslovaquia y Hungría.

El pasado domingo hubo una manifestación de varios miles de personas en el centro de Praga, organizada por la ONG ‘Un millón de momentos para la democracia’, para advertir de ese posible cambio en la política exterior del país centroeuropeo. EFE

gm-jk/alf

(foto) (vídeo)