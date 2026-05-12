Sony compra al fondo Blackstone 45.000 canciones de artistas como Beyoncé o Bon Jovi

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Tokio, 12 may (EFE).- La multinacional japonesa Sony anunció un acuerdo para adquirir los derechos del catálogo musical completo de Recognition Music Group, propiedad del fondo Blackstone, que incluye 45.000 canciones de artistas como Beyoncé, Bon Jovi, Leonard Cohen o Mariah Carey, entre otros.

La firma no detalló el precio de la transacción y dijo que el acuerdo está «sujeto a condiciones de cierre habituales», en un comunicado publicado a última hora del lunes. Según el medio económico Financial Times, la operación está valorada en casi 4.000 millones de dólares (unos 3.400 millones de euros).

«Estamos muy orgullosos y emocionados de representar este increíble catálogo de muchas de las mejores canciones de la historia del pop a través de esta adquisición trascendental», aseguró en el comunicado el presidente de Sony Music Group, Rob Stringer.

Entre las 45.000 canciones de Recognition que pasarán ahora a formar parte del catálogo de Sony se encuentran clásicos de la música pop como ‘Hallelujah’, de Leonard Cohen, ‘All I Want For Christmas Is You’, de Mariah Carey, ‘Don’t Stop Believin», de Journey, o ‘Livin’ On A Prayer’, de Bon Jovi.

El acuerdo fue realizado en colaboración con el fondo soberano de Singapur GIC, con el que Sony anunció una asociación a principios de año para adquirir derechos musicales.

El fondo de inversión estadounidense Blackstone, conocido por su compra de viviendas e infrastructuras en países como España, cuenta en su haber con los repertorios de Shakira o Red Hot Chili Peppers, entre otros iconos musicales. EFE

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