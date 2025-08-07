The Swiss voice in the world since 1935

Sony estima que los aranceles tendrán impacto un 30 % menor de lo esperado en sus cuentas

2 minutos

Tokio, 7 ago (EFE).- La multinacional japonesa de tecnología y entretenimiento Sony mejoró este jueves su estimación del impacto que los aranceles de la Administración estadounidense podrían tener en sus cuentas de cara a la totalidad del ejercicio, que recalculó en unos 70.000 millones de yenes (unos 410 millones de euros).

La cifra, incluida en su informe financiero trimestral, es un 30 % inferior a los 100.000 millones de yenes (580 millones de euros) de impacto negativo que vaticinó en su informe previo de mayo, cuando Japón y Estados Unidos aún no habían alcanzado un acuerdo para rebajar las tasas sobre los productos japoneses.

«La situación en torno a los aranceles adicionales de Estados Unidos todavía puede variar y tenemos intención de seguir vigilándola y tomar medidas para minimizar su impacto», señaló Sony en el informe financiero de abril a junio, primer trimestre del año fiscal japonés, en el que sus ganancias se incrementaron en un 23,3 %.

En vista de esta revisión, la firma mejoró sus previsiones para la totalidad del ejercicio, que cerrará el 31 de marzo de 2026, y en el que calcula que su beneficio neto será de 970.000 millones de yenes (5.640 millones de euros), lo que marcaría una contracción del 9,1 %, pero supone una estimación más optimista que los 930.000 millones (5.400 millones de euros) vaticinados en un primer momento.

La empresa también mejoró su estimación de beneficio operativo, hasta 1,33 billones de yenes (7.730 millones de euros), que supondría un incremento del 4,2 % interanual, mientras que mantuvo su estimación de facturación, que pronostica que se contraiga un 2,8 %, hasta 11,7 billones de yenes (67.995 millones de euros).

Las acciones de Sony subían en torno a un 3,8 % en la Bolsa de Tokio a 45 minutos del cierre tras la publicación del informe. EFE

