Sri Lanka decreta el estado de emergencia ante las inundaciones que dejan 132 muertos

Colombo, 29 nov (EFE).- El Gobierno de Sri Lanka decretó este sábado el estado de emergencia pública en todo el país, después de que las lluvias torrenciales provocaran devastadoras inundaciones y deslizamientos de tierra en varios distritos de la isla.

Según el Centro de Gestión de Desastres (DMC), las fuertes lluvias han dejado por el momento 132 muertos y 176 desaparecidos, y cerca de 650.000 personas afectadas, ya que las precipitaciones han golpeado todos los distritos de la isla.

La crecida de las aguas ha inundado carreteras, viviendas y tierras agrícolas, dejando a muchas personas varadas mientras las labores de rescate continúan. Las autoridades han instado a los residentes que viven cerca de riberas de ríos o en laderas propensas a deslizamientos a evacuar de inmediato.

Mientras tanto, se han habilitado 716 centros de seguridad, ya que más de 78.000 personas han sido desplazadas.

Un funcionario adscrito a la Oficina de Turismo de Sri Lanka dijo a EFE que, hasta el momento, ningún turista extranjero ha resultado perjudicado por la situación de desastre que vive el país.

«Lo único es que han quedado varados en algunos lugares y no han podido desplazarse como desearían, con muchas atracciones también cerradas», afirmó.

Sri Lanka se encuentra en temporada alta de turismo extranjero. EFE

