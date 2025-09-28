Starmer pide «espacio» para gobernar mientras crecen las dudas sobre su liderazgo

Judith Mora

Liverpool (R.Unido), 28 sep (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, reclamó este domingo «espacio» para gobernar y enderezar el rumbo de un Partido Laborista que se hunde en las encuestas, al inicio del congreso anual en Liverpool (noroeste de Inglaterra), donde intervendrá el martes con un discurso considerado clave.

En un intento por marcar las líneas de batalla electorales, Starmer endureció el tono contra el partido populista de derechas Reform UK, líder en los sondeos, al que describió como el «enemigo» que hay que vencer en «la lucha de nuestra vida».

Arremetió contra la propuesta migratoria de la formación de Nigel Farage, que obligaría a quienes tienen permiso indefinido de residencia a renovarlo bajo requisitos más estrictos. «Creo que es una política racista. Creo que es inmoral», declaró.

Frente a las críticas a su gestión y rumores sobre su futuro, instó a los laboristas a dejar de «mirarse el ombligo» y centrarse en comunicar los logros de su Gobierno.

«Seré juzgado en las próximas elecciones -previstas para 2029- por si hemos mejorado el nivel de vida, los servicios públicos y la seguridad del país. Es justo que así sea, pero debo poder trabajar para lograrlo», afirmó.

Según una encuesta de Ipsos realizada entre el 11 y el 17 de septiembre, Reform UK lidera la intención de voto con un 34 %, seguido por los laboristas con un 22 % y los conservadores con un 14 %, mientras que la popularidad personal de Starmer está también bajo en mínimos.

El primer ministro reconoció la frustración de los votantes por la lentitud de las reformas tras su victoria en julio de 2024 y subrayó que su Gobierno «heredó una economía rota y unos servicios públicos destrozados».

Militantes inquietos

Starmer, a quien se achaca poco instinto político y escasas dotes de comunicación, tiene el reto de convencer a la militancia y al país de que tiene madera de líder y del potencial de su proyecto, criticado por indefinido y con pocos resultados palpables.

Catorce meses después de asumir el poder, la promesa de reactivar la economía no se ha materializado y sus recortes en ayudas sociales han indignado a las bases.

En las últimas semanas, su equipo ha sufrido varias dimisiones forzadas, entre ellas la de su número dos, Angela Rayner, tras un escándalo fiscal que abrió un proceso electoral interno, y la del embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, por sus antiguas conexiones con el fallecido pederasta convicto Jeffrey Epstein.

En el centro de conferencias ACC de Liverpool, varios militantes expresaron a EFE su descontento con un dirigente que no parece ser capaz de conectar con el ciudadano común.

«Su enfoque ha sido demasiado cauteloso, tecnócrata y centralista. Si no demuestra que puede defender los valores del partido, tendremos que buscar a otra persona que nos lleve a las próximas elecciones generales», advirtió el exconcejal laborista Ken Ritchie, de 68 años.

Chris Webb, portavoz del sindicato de telecomunicaciones CWU, coincidió en que el antiguo fiscal del Estado «ha priorizado a las grandes empresas sobre la gente corriente», además de cometer «errores estratégicos» como la reducción de ciertos subsidios sociales. «Si no cambia pronto, alguien le tendrá que reemplazar», avisó.

Otros delegados reclamaron «una hoja de ruta clara» y recordaron que «el tiempo pasa», y señalaron las elecciones municipales y autonómicas del próximo mayo como prueba de fuego de su liderazgo.

Tras el discurso el lunes de la ministra de Economía, Rachel Reeves -cuya gestión también se cuestiona-, Starmer intervendrá ante el pleno el martes, cuando deberá demostrar si es capaz de recuperar la iniciativa para frenar a la extrema derecha y cumplir las promesas que le llevaron al poder. EFE

