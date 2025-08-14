Starmer y Zelenski coinciden en la «determinación» de lograr la paz en Ucrania

Londres, 14 ago (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, coincidieron este jueves en Londres en que hay una «firme determinación» de lograr una paz justa y duradera en Ucrania, informó un portavoz de Downing Street.

Starmer recibió hoy a Zelenski en su residencia oficial antes de la reunión que mantendrán este viernes en Alaska los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, respectivamente, para conseguir avances que puedan poner fin a la guerra en Ucrania.

El primer ministro británico y el presidente ucraniano «compartieron un desayuno privado y hablaron sobre las reuniones de ayer. Coincidieron en que había un fuerte sentido de unidad y una firme determinación de lograr una paz justa y duradera en Ucrania», señaló la fuente de Downing Street en un breve comunicado.

«A continuación, analizaron las conversaciones de mañana entre el presidente Trump y el presidente Putin en Alaska, que representan una oportunidad viable para avanzar, siempre y cuando Putin tome medidas para demostrar su compromiso serio con la paz», añadió.

Starmer y Zelenski, según el portavoz, acordaron mantenerse en estrecho contacto en los próximos días.

Tras la reunión de hoy, que duró una hora, Starmer despidió a Zelenski con un abrazo y lo acompañó hasta el vehículo que transportó al presidente ucraniano, en una clara señal de apoyo y unidad europea antes de la reunión de Alaska.

Durante una llamada ayer con el presidente estadounidense y sus aliados europeos, Starmer elogió a Trump por su labor para presentar una posibilidad «viable» de poner fin al conflicto armado en Ucrania.

«Y ahora tenemos esa oportunidad, gracias al trabajo que ha realizado el presidente», agregó Starmer en la reunión virtual con mandatarios de Estados Unidos, Ucrania, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Finlandia, la OTAN y la Unión Europea (UE). EFE

